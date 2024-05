Iulia Albu a aflat de la fiica sa că Mihai Albu, tatăl copilei, are cancer și că a suferit recent, o intervenție chirugicală. Vedeta TV a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că atât ea, cât și adolescenta, au fost afectate de vestea primită. Criticul de modă consideră însă că fostul soț a luat o decizie corectă atunci când i-a spus Micaelei ce se întâmplă.

Imediat ce a aflat că fostul său soț, Mihai Albu, a fost operat de cancer la prostată, Iulia Albu a luat legătura cu acesta și l-a asigurat de tot sprijinul său. Vedeta TV a primit tulburătoarea veste chiar de la fiica sa.

„Știam că a suferit o operație. Am aflat acum aproximativ o lună că a avut o intervenție. Iar ceea ce am bănuit s-a adeverit, când Mihai i-a zis zilele trecute Micaelei că are o formă de cancer. Nu știu detalii.

Am discutat cu el. L-am asigurat de tot sprijinul, dacă va avea nevoie de el. Sperăm ca totul să fie bine. Pentru Micaela este un an foarte dificil, fiind clasa a opta, trebuind să susțină examenul de Evaluare Națională. Iar vestea a afectat-o foarte mult, cum era și normal. Și pe mine m-a afectat, este tatăl fiicei mele”, a declarat Iulia Albu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Decizia lui Mihai de a-i spune fetei ce se întâmplă a fost una corectă”

Vedeta TV consideră că decizia lui Mihai Albu de a-i spune fiicei sale ce se întâmplă a fost una corectă, la momentul potrivit.

„Cred că decizia lui Mihai de a-i spune fetei ce se întâmplă a fost una corectă. Pentru că, însoțită de explicațiile de rigoare, pe care i le-am dat noi, despre ce presupune se întâmplă și că există șanse de recuperare foarte mari, copilul poate avea acum o imagine corectă și completă. Nu cred că era o soluție să spui când era prea târziu”, a completat aceasta.

„Am fost diagnosticat cu cancer la prostată”

Mihai Albu a anunțat în urmă cu câteva ore, pe pagina sa de socializare, că a fost operat de cancer la prostată.

„Împărtășesc cu voi experiența prin care am trecut de curând, o călătorie pe care am început-o cu multă speranță. În urma unui control de rutină cu rezultate modificate, rezultate ce au condus ulterior la investigații imagistice și de laborator specifice, am fost diagnosticat cu cancer (adenocarcinom- formă malignă) de prostată. A urmat o operație de extirpare a prostatei și a ganglionilor locali, intervenție chirurgicală realizată de Conf. Dr. Gîngu si echipa sa la Spitalul Sanador, cărora le mulțumesc pentru profesionalism si implicare. Încă mă aflu în perioada de convalescență permanent monitorizat de echipa chirurgicală , iar progresele se văd de la o zi la alta. Este extrem de important să nu ignorați evaluările medicale periodice pentru că vă pot salva viata. Voi lăsa timpul să-mi vindece rănile, chiar mă asteaptă multe creații spectaculoase”, a scris acesta.

