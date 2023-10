Cum a reacționat Mihai Albu, după ce a văzut ce i-a făcut Mike, iubitul fostei sale soții, la America Express: “Nu cred că are…”

Deși susține că nu are răbdare să urmărească America Express, Mihai Albu și-a permis să-și spună părerea despre cei care au acceptat această provocare. Printre ei se numără și Iulia Albu, fosta lui soție, și Mike, actualul ei iubit.

Iulia Albu și Mike au spus ”da” unei provocări inedite. Show-ul America Express scoate la lumină adevăratele caractere ale concurenților, dar și detalii interesante despre trecutul lor. În cadrul unui interviu, Mihai Albu și-a spus părerea vizavi de condiția financiară a concurenților care aleg să participe în emisiunea de la Antena 1. De data aceasta, în show este și fosta lui soție, iar designerul nu s-a ferit să-și exprime propriul adevăr.

Ce a spus Mihai Albu după ce l-a văzut pe Mike, iubitul fostei sale soții, la America Express

Mihai Albu crede că Iulia Albu este obișnuită cu aparițiile pe micul ecran și își poate permite să accepte astfel de contracte în televiziune, mai ales că și de acolo vin o mare parte din veniturile sale. Cât despre Mike, iubitul fostei sale partenere, designerul crede că se încadrează în categoria celor care nu au un loc stabil de muncă, fapt ce i-a permis să lipsească din țară pe o perioadă mai lungă de timp.

”Nu urmăresc acest gen de emisiune, n-am răbdare. Iulia este om de televiziune, din televiziune își câștigă banii, acceptă contractele, unele competiții sunt mai grele, ca aceasta, de pildă, cred că se va descurca. Ea poate pleca din țară, e un contract tv, iar partenerul ei de viață nu cred că are în prezent un loc de muncă stabil, cel puțin așa am înțeles eu, așa că amândoi au putut face echipă la ”America Express”.

Acest gen de emisiune este pentru artiști, foști sportivi, pentru cei freelancer, pentru cei care nu au, în momentul participării, un loc de muncă stabil”, a spus Mihai Albu pentru Playtech.

”Am avut și eu ofertă de la Pro TV”

În altă ordine de idei, celebrul designer a dezvăluit că și el a fost ofertat pentru participarea în reality show-ul Sunt celebru, scoate-mă de aici!, chiar de la postul concurent, însă a refuzat. Propria afacere nu îi permite luxul de a încuia firma și de a pleca în lume, timp de câteva luni.

”Și eu am fost ofertat de PRO TV, pentru show-ul ”Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, dar am refuzat, le-am spus că am o firmă, că am de efectuat comenzi pentru încălțăminte și de plătit salariile angajaților. Eu, de altfel, sunt propriul meu angajat, am griji, nu pot încuia ușa firmei și să plec în lume, timp de vreo două luni sau cât ținea concursul, plus că la acea vreme aveam grijă și de regretata mea mamă. Sunt sume frumoase de bani, pentru cine nu are un contract de muncă permanent, nici corporatiștii nu prea pot pleca, cine îi învoiește două luni?”, a mai spus Mihai Albu