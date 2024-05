Primele declarații ale lui Mihai Albu, după ce a fost diagnosticat cu cancer. Creatorul de modă a vorit despre lupta cu boala nemiloasă: ”Mă aflu în perioada de...”

Momente grele pentru Mihai Albu (61 de ani)! Creatorul de modă a fost diagnosticat cu cancer de prostată. Acesta a suferit deja o intervenție chirurgicală și se află, în continuare, sub supraveghere medicală. Celebrul designer a făcut primele declarații despre perioada tulburătoare prin care a trecut și a explicat detaliat cum a făcut față acestei provocări pe care viața i-a dat-o.

Mihai Albu a făcut un anunț neașteptat în mediul online. Celebrul creator de modă a vorbit deschis despre problemele grave de sănătate cu care se confruntă. A aflat de boala nemiloasă în urma unui control de rutină, iar acum se luptă să o învingă.

Mihai Albu trece printr-o perioadă delicată a vieții sale, după ce a fost diagnosticat cu adenocarcinom, o formă malignă de cancer de prostată. Creatorul de modă a primit vestea dură în urma unui control de rutină. Astfel, a ținut să facă și un apel public pentru toți oamenii. Mai exact, el a explicat despre importanța verificărilor medicale periodice.

Celebrul designer a suferit și o intervenție chirurgicală pentru extirparea prostatei și a ganglionilor locali. Din fericire, operația a fost un succes, motiv pentru care a ținut să mulțumească personalului medical pentru profesionalism.

În cadrul declarațiilor pe care le-a făcut în mediul online, Mihai Albu a ținut să precizeze că momentan se află în perioada de convalescență. Așadar, este monitorizat în permanență. Lupta lui cu boala nu s-a terminat încă, dar se luptă să o învingă.

„Împărtășesc cu voi experiența prin care am trecut de curând, o călătorie pe care am început-o cu multă speranță. În urma unui control de rutină cu rezultate modificate, rezultate ce au condus ulterior la investigații imagistice și de laborator specifice, am fost diagnosticat cu cancer (adenocarcinom- formă malignă) de prostată.

A urmat o operație de extirpare a prostatei și a ganglionilor locali, intervenție chirurgicală realizată de Conf Dr. Gîngu și echipa sa de la spitalul Sanador, cărora le mulțumesc pentru profesionalism și implicare.

Încă mă aflu în perioada de convalescență permanent monitorizat de echipa chirurgicală, iar progresele se văd de la o zi la alta. Este extrem de important sa nu ignorați evaluările medicale periodice pentru că vă pot salva viața. Voi lăsa timpul să-mi vindece rănile, chiar mă așteaptă multe creații spectaculoase.”, a scris Mihai Albu pe pagina sa de Facebook.