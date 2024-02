Ce a spus Mihai Albu despre Irinel Columbeanu când l-a văzut la munte. Mesajul surprinzător transmis în văzul tuturor

Irinel Columbeanu trece printr-o perioadă dificilă, după ce și-a pierdut întreaga avere și a ajuns la azil. Fostul milionar nu mai are parte de susținerea de altădată și nici de prieteniile cu care era obișnuit. Acum, nu-i mai bate prea multă lume la ușă, căci majoritatea amicilor au uitat de petrecerile luxoase pe care el le dădea pe vremuri. Puțini sunt cei care i-au rămas alături la bine și la greu. Spre exemplu, de curând, unul dintre amicii lui buni a făcut un gest frumos și l-a dus la munte, într-o locație luxoasă, unde să petreacă pe cinste. Fotografiile cu Iri la Nuba au stârnit numeroase reacții pe internet. Ce mesaj i-a transmis Mihai Albu fostului soț al Monicăi Gabor?

Irinel Columbeanu a fost vizitat de un bun prieten, Sorin Mărcuș, care a decis să facă un gest de omenie și să-l ducă într-o mini-excursie la munte. A ales o locație luxoasă, unde a petrecut o zi întreagă alături de fostul milionar. Bărbatul a decis să împărtășească fotografiile cu Iri pe rețelele de socializare, stârnind numeroase reacții.

„Azi e vorba despre el, un OM care DA, a greșit mult în viață si e conștient de asta, iar acum e singur și nu mai are pe nimeni, nu mai are nimic, doar pereții azilului. Prietenii care nu de mult făceau “cărare” la petrecerile lui, majoritatea l-au uitat… de, nu mai are nimic de oferit…

Îmi amintesc când eu eram “mic” si el era “mare”, de multe ori mi-a deschis porțile casei lui si asta mă face sa nu-l uit si să-i fiu recunoscător. Sănătate sa ai Iri si liniște in suflet, atâtea zile cât Dumnezeu îți va mai da pe acest pământ!”, a fost mesajul lui Sorin Mărcuș, postat pe Facebook, alături de o fotografie cu el și Irinel.