Aflat la azilul de lux din Ghermănești, Irinel Columbeanu are planuri îndrăznețe. Mai precis, fostul afacerist de la Izvorani a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO că va folosi din plin timpul liber pe care-l are pentru a mai adăuga încă un volum la cartea despre viața sa. Acesta ar face referire strict la perioada petrecută în azil și se va numi „Apusul”. Totodată, Iri nu ne-a ascuns faptul că are mai multe pretendente. Dar a decis să nu se mai căsătorească niciodată. Motivul? Nu vrea să le supere pe fiica sa, Irina, și pe Monica Gabor, fosta soție.

Vara trecută, Irinel Columbeanu decidea să se mute la azilul de bătrâni unde și-a petrecut ultima parte a vieții și tatăl său. A renunțat la tot, inclusiv la apartamentul dintr-un complex rezidențial în care locuia cu chirie.

La câteva luni distanță de când a luat această hotărâre ce i-a schimbat viața, fostul afacerist de la Izvorani are gânduri mari. El și-a propus să mai adauge încă un volum la cartea despre biografia sa. Acesta ar face referire strict la perioada petrecută în azil și se va numi „Apusul”.

„Bine fac. Sunt tot la azil. Vreau să mă apuc să folosesc timpul liber pe care-l am aici din belșug ca să mai scriu încă un volum din trilogia mea Istoriile unui vehement. Această parte a cărții, care se va numi Apusul, se va referi strict la perioada petrecută aici. Și da, am multe subiecte pe care le pot prezenta”, a declarat Irinel Columbeanu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Vezi și IRINEL COLUMBEANU ȘI-A ADUS AMINTE DE IMAGINILE INTIME CU EL ȘI MONICA GABOR! „EI I-AM SPUS CĂ I-A PUS DUMNEZU MÂNA ÎN CAP”

Câți bani i-au adus cărțile scrise până acum

Dacă acest ultim volum va avea solicitări și se va vinde bine, i-ar putea aduce lui Iri în cont și suma necesară să-i asigure cel puțin câteva luni liniștite, fără probleme financiare, la azil. Până acum, celelalte cărți pe care le-a scris despre viața sa i-au adus 10.000 de euro. Bani pe care însă fostul soț al Monicăi Gabor i-a cheltuit deja, fie cu chiria la apartamentul din cartierul rezidențial în care a locuit, fie pentru alte necesități.

Citește și IRINA COLUMBEANU S-A ANGAJAT CHELNERIȚĂ ÎN AMERICA ȘI ÎI TRIMITE SALARIUL LUI IRINEL! „A ÎNVĂȚAT SĂ FACĂ BANI” VIDEO

„Nu aș vrea s-o supăr pe Irina și nici pe Monica”

Totodată, Irinel Columbeanu nu ne-a ascuns faptul că deși e în azil nu duce lipsă de pretendente. A fost chiar și cerut în căsătorie, doar că fostul afacerist nu vrea să mai ajungă la altar, dintr-un motiv pe care ni l-a dezvăluit în exclusivitate.

„Am câteva pretendente și din România și din USA, care corespund standardelor mele. Nu vreau însă să mă mai însor niciodată. Fiindcă nu aș vrea s-o supăr pe Irina și nici pe Monica”, a completat acesta.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.