Irina Columbeanu s-a angajat chelneriță în America și îi trimite salariul lui Irinel! „A învățat să facă bani” VIDEO

Nu mai este un secret faptul că Irinel Columbeanu a rămas fără averea sa de peste 154 de milioane de euro din cauza unor decizii mai puțin inspirate. Fostul milionar de la Izvorani a vorbit despre cel mai mare dușman al vieții sale, motivul principal din cauză căruia a ajuns să trăiască din mila apropiaților și să locuiască într-un azi de bătrâni. Invitat de onoare în podcastul ”Fiță cu Adiță”, găzduit în vila de lux a lui Tzancă Uraganu, fostul soț al Monicăi Gabor recunoaște că Irinuca, fiica lui, îi trimite bani din America. Tânăra s-a angajat chelneriță într-un restaurant din Los Angeles.

Recent, Irinel Columbeanu a fost invitat de onoare în podcastul ”Fiță cu Adiță”. Ultimul episod al producție a fost găzduit în vila de lux a lui Tzancă Uraganu, acolo unde, printre subiectele abordate, manelistul a mărturisit că îl va lua sub aripa sa pe fostul milionar de la Izvorani. Pe lângă ajutorul celor câțiva prieteni care i-au rămas alături, Columbeanu este susținut financiar și de Irinuca, fiica sa. Adolescenta s-a angajat chelneriță într-un restaurant din Los Angeles.

Din punct de vedere financiar, Irinel Columbeanu nu mai are nimic. Și-a pierdut întreaga avere din cauza unor investiții neinspirate, dar și din cauza lăcomiei. Fostul afacerist a dezvăluit că, deși, atât el, cât și copilul lui aveau viitorul asigurat, s-a lăcomit și a investit toți banii într-o fabrică de ciment, decizie financiară greșită care avea să aibă consecințe de-a lungul întregii sale vieți.

”Eu am fost propriul meu dușman. M-am lăcomit ca să încerc să am mai mulți bani. Am făcut o alegere proastă. Am scos pe piață un ciment care nu a mers, cred că prea repede. Toți banii i-am băgat acolo. M-am gândit că ar putea fi o afacere pe care o pot lăsa moștenire fiicei mele”, a spus Irinel Columbeanu.