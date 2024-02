Cum a reacţionat Oana Lis, după ce a văzut că Irinel Columbeanu a ieşit din azil şi s-a dus la Nuba: „Pe mine când mă duci?”

Irinel Columbeanu are parte de o perioadă dificilă în viața lui. A rămas singur și este nevoit să-și ducă traiul la un azil de lângă Capitală. Telefonul nu-i mai sună la fel de des precum altădată, când organiza petreceri luxoase cu toată spuma din showbiz. Ce-i drept, puțini amici i-au rămas aproape și-l mai vizitează atunci când pot. Așa s-a întâmplat și de curând când fostul milionar a fost scos de la căminul de bătrâni și dus la munte, ca-n vremurile bune. Imaginile au devenit virale pe internet, iar una dintre persoanele care a comentat este Oana Lis. Ce a putut să scrie vedeta atunci când l-a văzut pe Iri la plimbare?

Irinel Columbeanu a profitat din plin de o plimbare la munte, după ce un bun prieten i-a propus să-l scoată din azil pentru puțin timp. Așa că, fostul milionar s-a urcat în mașina amicului și dus a fost. Sorin Mărcuș a ținut să împărtășească pe internet câteva imagini cu Irinel Columbeanu, la Nuba, o locație de lux dintr-o stațiunea montană de la noi. S-a putut vedea clar zâmbetul imens al fostului afacerist, care s-a bucurat de mini-excursie.

„Azi e vorba despre el, un OM care DA, a greșit mult în viață si e conștient de asta, iar acum e singur și nu mai are pe nimeni, nu mai are nimic, doar pereții azilului. Prietenii care nu de mult făceau “cărare” la petrecerile lui, majoritatea l-au uitat… de, nu mai are nimic de oferit…

Îmi amintesc când eu eram “mic” si el era “mare”, de multe ori mi-a deschis porțile casei lui si asta mă face sa nu-l uit si să-i fiu recunoscător. Sănătate sa ai Iri si liniște in suflet, atâtea zile cât Dumnezeu îți va mai da pe acest pământ!”, a fost mesajul lui Sorin Mărcuș, postat pe Facebook, alături de o fotografie cu el și Irinel.