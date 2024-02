Irinel Columbeanu s-a distrat pe cinste la Brașov. Cine l-a însoțit în mica escapadă pe fostul milionar de la Izvorani

În prezent, viața lui Irinel Columbeanu nu este prea roz. Fostul milionar de la Izvorani a ajuns la azil, iar prietenii pare că l-au uitat. Însă, chiar dacă nu mulți își mai amintesc de el, se pare că există totuși câteva persoane care nu îl lasă la greu și încearcă să îi facă viața mai bună. Așa că recent, Irinel Columbeanu a părăsit azilul și a plecat în Brașov, acolo unde s-a distrat pe cinste. Cine l-a însoțit pe acesta în mica escapadă?

Viața lui Irinel Columbeanu s-a schimbat radical în ultima perioadă, iar acum este doar o umbră a milionarului de altă dată. Acesta și-a pierdut întreaga avere, iar de câteva luni a ajuns să locuiască la azil. Chiar dacă acum nu mai are aceleași posibilități, se pare că există totuși câțiva oameni care nu l-au uitat încă. Recent, un prieten a lui Irinel Columbeanu și-a dorit să îi ofere acestuia o mică vacanță, așa că au plecat împreună la Brașov.

Pentru a îl mai scoate pe Irinel Columbeanu din atmosfera anostă de la azil, un vechi prieten al acestuia a decis să îi facă o surpriză. Așa că fostul om de afaceri a plecat de la azil la distracție, în Poiana Brașov, cu Sorin Mărcuș.

Din imaginile postate în mediul online, pare că Irinel Columbeanu s-a simțit foarte bine și s-a bucurat din plin de mica escapadă. Distracția a început încă de pe drum, cei doi ascultând muzică și depănând amintiri. A urmat apoi o plimbare prin Brașov și totul a culminat cu o masă pe cinste, la un cunoscut restaurant.

„Azi e vorba despre el, un OM care DA a greșit mult în viață și e conștient de asta, iar acum e singur și nu mai are pe nimeni, nu mai are nimic, doar pereții azilului. Prietenii care nu de mult făceau «cărare» la petrecerile lui majoritatea l-au uitat… de, nu mai are nimic de oferit…

Îmi amintesc când eu eram «mic» și el era «mare», de multe ori mi-a deschis porțile casei lui, și asta mă face să nu-l uit și să-i fiu recunoscător. Sănătate să ai, Iri, și liniște în suflet, atâtea zile cât Dumnezeu îți va mai da pe acest pământ !”, a scris Sorin Mărcuș, în mediul online.