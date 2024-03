Cum arată Mikaela, fiica de 14 ani a Iuliei Albu? Îi seamănă leit

Iulia Albu este o mămică fericită și împlinită. Fiica ei a ajuns la vârsta de 14 ani și s-a transformat într-o adevărată domnișoară. Mikaela îi semănă mult mamei sale și pare că a moștenit și pasiunea pentru modă. Tânăra nu se sfiește să abordeze ținute inedite, iar în alegerea acestora are mereu parte de ajutorul mamei sale.

Fiica Iuliei Albu a ajuns la vârsta adolescenței și începe să se desprindă ușor, ușor de părinți. Aceasta are numeroși prieteni și petrece destul de mult timp cu ei. Însă, nu uită nici de îndatoririle sale și nici momentele mama-fiica nu lipsesc. Mikaela și Iulia Albu au o relație foarte bună, iar fanii din mediul online au fost surprinși de cât de mult semănă adolescenta cu mama sa.

Iulia Albu este cât se poate de mândră de fiica ei. Adolescenta îi calcă pe urme, iar atenția ei se îndreaptă, pentru moment, către același domeniu în care activează și mama ei. Însă, tânăra nu uită nici de îndatoririle sale, iar focusul ei este acum pe studii.

Mikaela se pregătește intens pentru examenul de Evaluare Națională și pentru intrarea la liceu. Învață bine, însă nu uită nici să se distreze. Iulia Albu are numai cuvinte de laudă la adresa fiicei sale, însă admite că nu totul este mereu roz și mai există și mici neînțelegeri. Însă, peste toate acestea se trece repede.

Recent, Iulia Albu a prezentat-o pe fiica sa fanilor din mediul online și a declarat că Mikaela îi seamănă perfect, doar că este varianta îmbunătățită și va ajunge să fie de 10 ori mai bună ca mama ei. Urmăritorii criticului de modă au fost surprinși de asemănarea dintre cele două, dar și de frumusețea adolescentei, iar complimentele au curs.

„Lume, asta mică a crescut și va fi tot ce sunt eu, dar x 10! Atât am avut de spus. Nu, nu este totul perfect. Astăzi suntem în Tânăr și Neliniștit, mâine în Dynasty, ieri în The Nanny. Viitorul va avea mereu provocări.

Dacă Mikaela are o relație foarte bună cu mama sa, de care este foarte apropiată, nu același lucru se poate spune și despre relația cu tatăl. Se pare că tânără și Mihai Albu au o relație ceva mai distantă. Cei doi se înțeleg bine, dar se văd mai rar, având în vedere că nu locuiesc în aceeași casă.

Mihai Albu este la rândul lui mândru de fiica sa, însă regretă că a pierdut momente importante din evoluția acesteia.

„Nu am relația tată-fiică pe care mi-o doresc. Eu îmi doream această relație să fie altfel. Acum eu nu am ce să mai fac… că s-au pierdut anii importanți. Cred că asta se întâmplă atunci când părinții se despart. Cel care nu locuiește cu copilul pierde din legături. (…)

Am cam fost în toate momentele importante din viața ei. Am fost și la deschiderile anilor școlari. Aniversările le-am sărbătorit doar când a fost rândul meu, dar în rest am vorbit la telefon. A fost convenția un an eu, un an ea. Anul acesta nu a făcut petrecere, dar nu știu de ce. Nu ne vedem cât ar trebui. Așa e să fie.

Acum nu mai sunt restricții din partea Iuliei, dar programul fetei este altfel. A crescut… are și alte obligații. Asta e adolescența. E în clasa a VIII-a acum și acum studiul contează foarte mult și respect programul ei. Nu vreau să intervin peste programul acesta”, declara Mihai Albu, în cadrul podcast-ului moderat de Ameri Nasrin.