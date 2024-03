Cum arată casa de lux a Iuliei Albu? Şi-a făcut grădină exotică din banani şi măslini şi creşte melci africani. FOTO

Nu mai este un secret faptul că Iulia Albu este cunoscută pentru stilul său vestimentar nonconformist, dar și faptul că iubește să se scalde în lux. Casa designerului de modă se învârte după soare și asta nu este de mirare având în vedere că interiorul locuinței a fost amenajat în stil exotic. Fosta concurentă de la America Express a improvizat o grădină exotică din 6 babani, 10 măslini, 10 feuri diferite de plante, crește melci africani și de curând a adoptat o nutrie.

Autointitulată regina animalelor, Iulia Albu locuiește într-o casă care te poate duce cu gândul la zilele de vacanță însorite sau la cele mai exotice locuri din lume. Cu o experiență bogată în design vestimentar, fosta concurentă de la America Express și-a pus imaginația la lucru și în amenajarea locuinței sale. Pe lângă materialele premium folosite, obiectele de artă expuse la vedere, vaze, lăzi de zestre, porțelanuri, covoare persane și oglinzile venețiene din încăpere, creatoarea de modă a îndrăznit să-și personalizeze casa cu un touch luxuriant, dar și cu elemente exotice.

Citește și: IULIA ALBU A PUS TUNURILE PE SÂNZIANA NEGRU, DUPĂ AMERICA EXPRESS! „GAIȚELE NEINIȚIATE ÎN MATEMATICĂ PUSE PE SCANDAL”

Iulia Albu și-a amenajat o grădină exotică în locuința sa

Ce înseamnă asta? Ei bine, casa a fost decorată cu zece feluri diferite de plante de ardei iuți, arbori, un tomate del arbol, 6 banani, 10 măslini, un cycas revoluta, un monstera de 2 metri înălțime, 4 tuya smaragda, plante de care se ocupă personal. Ca decorul să fie complet, Iulia Albu a întregit peisajul cu viețuitoare. În ”mini-jungla” din casă cresc 5 melci africani uriași, o nutrie – cel mai nou membru al familie , un câine rasa Buldog francez și o un motan salvat de pe stradă.

Redecorarea locuinței a început încă din perioada în care Iulia Albu și Mike, iubitul ei, au participat la America Express. Din fiecare cazare au plecat cu câte un ardei iubite, plante sau fructe exotice, mici amintiri pe care le-a integrat în apartamentul lor. În urmă cu ceva timp, designerul vestimentar dezvăluia că are de gând să se mute într-o locuință mai mare, vis care s-a materializat în ce mai frumos mod posibil. În prezent, Iulia Albu locuiește alături de Mike și de Mikaela, fiica ei.

“Avem în acest moment zece feluri diferite de plante de ardei iuți și un tomate del arbol care tocmai a ieșit… Am în casă acum șase banani, zece măslini, un cycas revoluta, un monstera de 2 m înălțime, patru tuya smaragda. Mai am cinci melci africani uriași adoptați de la cineva care îi dona. Acum sunt izolați, ca au depus ouă. Îi hrănesc cu salată, cu legume și mai puțin cu fructe. Mai mult cu banane, mărul nu e prea ok pentru ei.

La America Express am avut în bagaj și două cochilii, una am făcut-o cadou, cu cealaltă m-am întors acasă. Cred că sunt regina animalelor… Am găsit o călugăriță pe jos, avea un picior rupt, am luat-o și am îngrijit-o. Aceste insecte au însă un ciclu de viață scurt, mor iarna. Dar am o ootecă (pungă în care sunt închise ouăle insectelor). Acum am și o pisicuță, pe care am salvat-o din mijlocul străzii. Am mai avut și altele, dar și pe aceasta o să o dau spre adopție”, a declarat Iulia Albu pentru CANCAN.RO, în urmă cu doar câteva săptămâni.