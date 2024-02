Iulia Albu a pus tunurile pe Sânziana Negru, după America Express! „Gaițele neinițiate în matematică puse pe scandal”

Competiția America Express s-a terminat în urmă cu doar câteva luni, însă se pare că antipatiile create acolo au rămas în picioare și acum. După ce Sânziana Negru a mărturisit că nu o prea place pe Iulia Albu, dar nici pe iubitul acesteia, creatoarea de modă a reacționat și a pus tunurile pe câștigătoarea competiției. La rândul ei, Iulia Albu și-a spus părerea și nu a avut prea multe cuvinte de laudă.

În urmă cu ceva timp, în cadrul unei emisiuni, Sânziana Negru a fost întrebată dacă există vreo echipă din America Express de care nu i-a plăcut. Câștigătoarea a fost sinceră și i-a nominalizat pe Iulia Albu și Mike. Aceasta a spus că ei au fost cel mai puțin pe placul ei și că nu a rezonat deloc cu aceștia. Acum, Iulia Albu a auzit ce părere are Sânziana Negru despre ea și a reacționat.

După ce a aflat că Sânziana Negru nu o place, Iulia Albu a avut o reacție destul de acidă. Fără a da nume, creatoarea de modă a sancționat-o dur pe câștigătoarea America Express. În stilul caracteristic, Iulia Albu a aruncat câteva săgeți la adresa acesteia, dar i-a luat la rând și pe alți concurenți care nu i-au prea fost pe plac.

„Sunt și am fost mereu prea puțin interesată de anumite păreri. Consider că atitudinea echipei noastre de a sancționa impostura și a spune mereu ce am gândit a fost cea corectă. După America Express, am rămas cu multe cunoștințe și câțiva prieteni. Printre cei care merită menționați sunt Sonia Simionov, Ionuț Rusu, George Tănase, Iuliana Pepene.

În această emisiune apar de fiecare dată anumite tipologii. Noi am fost cuplul funcțional în disfuncționalitatea sa. Au existat și gaițele neinițiate în matematică puse pe scandal (n.r. referire la Sânziana Negru), dramele umblătoare, neadaptații, simpaticii, fățarnicii, ofticoșii etc. Experiența în sine este una pe care nu o poți cumpăra cu bani. Peisajele, oamenii, adrenalina, absolut tot ce am trăit acolo sunt lucruri care vor rămâne cu noi o viață”, a declarat Iulia Albu, potrivit viva.ro.