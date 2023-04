Cum a ajuns Minodora să aibă, de fapt, succes în industria muzicală. Artista a recunoscut totul: „Consider că este o minune”

Minodora se poate lăuda cu o carieră demnă de invidiat în industria muzicală. Artista se numără printre cele mai apreciate cântărețe din România și recunoaște că tot succesul pe care l-a avut de-a lungul timpului, se datorează divinității.

Cântăreața susține că ceea ce a ajutat-o foarte mult să ajungă pe culmile succesului a fost faptul că a știut de mică ce își dorește de la viață și a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a ajunge acolo unde și-a dorit.

Minodora: „Consider că sunt o persoană binecuvântată”

Minodora a știut dintotdeauna ce carieră vrea să urmeze și îi este recunoscătoare lui Dumnezeu pentru că a înzestrat-o cu o voce care a emoționat milioane de oameni până în prezent. Artista a mărturisit că încă de la o vârstă fragedă se ruga să fie iubită și apreciată de oameni. Ba mai mult, aceasta susține că și-a exersat semnătura de când era adolescentă, sperând că într-o zi va ajunge să ofere autografe.

„În primul rând, faptul că Dumnezeu mi-a dăruit vocea pe care o am, consider că este o minune. Consider că sunt o persoană binecuvântată. De cam eram mai mică îi ceream să am succes, să mă placă oamenii, să am aplaude, să dau autografe. Mi-am exersat foarte mult semnătura în gimnaziu și speram ca într-o bună zi să dau autografe. Cântam cu un deodorant pe post de microfon”, a declarat Minodora, potrivit antenastars.ro.

Unde își va petrece Minodora sărbătorile de Paște

A mai rămas puțin timp până când românii vor fi alături de familie cu ocazia Învierii Domnului, însă Minodora nu uită nici în aceste momente importante de meseria care a consacrat-o. În acest sens, solista va fi prezentă în acea zi la Londra pentru a onora un concert. Însă, imediat după ce se va încheia evenimentul, aceasta va merge acasă la tatăl ei, apoi va petrece în sânul familiei sale.

„Eu voi fi pe scenă la Londra, vom cânta și apoi voi veni acasă a doua zi. Voi petrece aici cu familia. Apoi voi ajunge și la tatăl meu”, a mai adăugat Minodora.

