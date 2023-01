Minodora, dezvăluiri dureroase despre ultimele clipe din viața mamei sale: ”Parcă am simțit”

Minodora a avut parte de unul dintre cele mai nefericite momente din viața sa. Au ieșit la iveală detalii despre moartea mamei sale, chiar dacă artista susține că a trecut peste evenimentul tragic. Iată cum au decurs ultimele zile cu femeia care i-a dat viață.

Nu mai este niciun secret faptul că Minodora a suferit destul de mult după decesul mamei sale, iar acum, la câteva luni de la eveniment, lucrurile nu par să se schimbe prea mult. Chiar dacă fiul ei i-a oferit sprijinul de care are nevoie, durerea din sufletul artistei nu dă semne că va dispărea.

Cum au decurs ultimele momente ale Minodorei, alături de mama sa

Potrivit informațiilor oferite de Minodora, starea de sănătate a mamei sale începuse să se deterioreze drastic cu două săptămâni înainte de a-și da ultima suflare. Totuși, vedeta a sperat că lucrurile se vor îmbunătăți de la o zi la alta.

„Ea de două săptămâni era deja în stadiul în care nu mai vorbea, mânca mâncare cu siringa prin venă. În timpul ăsta am crezut că își revine: ‘E ok astăzi, poate își revine mâine, e ok astăzi, nu a murit’. Am sperat că așa se va întâmpla și în ziua aia, deși sora mea a zis că e posibil să nu mai reziste. Parcă am simțit așa cumva. Am plecat la concert, ne-am întors, i-am spus soțului că ar trebui să avem portbagajul gol pentru pomană”, a declarat Minodora în emisiunea „După faptă și răsplată”, de pe Metropola TV.

De departe cel mai dureros moment pentru Minodora a fost cel în care a fost nevoită să se adune și să îi dea fiului său vestea cea tristă. Apoi, au plecat împreună către locul în care mama femeii urma să fie înmormântată. Scena care a marcat-o pe femeie este cea în care mașina mortuară a ajuns în fața porții.

„Sora mea mi-a trimis poză cu ce o îmbracă, dacă îmi place și mie. Greu moment. Când a ajuns la țară, a ajuns doar un șofer cu sicriu, au dat-o jos și au venit niște vecini să o băgăm în casă. Am văzut-o și am zis: ‘Mico, ai plecat pe picioare și uite cum ai venit’”, a mai adăugat vedeta.