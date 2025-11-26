Nu e ușor să fii mamă de genii! Dana Rogoz: „Realmente, eu nu mai fac față”

În timp ce alți părinți își roagă copiii să-și facă temele, Dana Rogoz are acasă un mic Einstein și o prințesă cu „stea norocoasă”! Vlad, geniu în devenire, sare clase întregi la informatică, iar Lia cucerește pe toată lumea, mai repede decât orice actriță de succes. În tot haosul filmărilor și al șantierului de la Viscri, cei doi copilași reușesc performanța de a o lăsa fără cuvinte mama lor. Adevăratul „spectacol” de succes al Danei? Clar viața de familie!

În timp ce Dana Rogoz jonglează între filmări și proiecte ambițioase, acasă adevăratele minuni sunt Vlad și Lia, copiii care îi umplu viața de surprize și mândrie, după cum ne-a relatat chiar actrița în rândurile de mai jos.

CANCAN.RO: Cum reușești să îți împarți timpul între proiectele tale profesionale și activitățile celor doi copii?

Dana Rogoz: Am foarte multe proiecte și cred că agitația asta mă ține și în formă. Am început filmările pentru al doilea lungmetraj al lui Radu, după „Mo”, am filmat în vară, o primă parte, practic sezonul de vară, și urmează să filmăm în iarnă, ianuarie – februarie, o să continuăm filmările.

Dar până atunci toți sunt repetiții, pregătiri, e un proiect foarte sensibil, cu o temă foarte puternică și suntem extrem de grijulii și implicați în proces. Se întâmplă într-un centru de mame singure, și e foarte dureros și complicat, desigur, dar și foarte frumos ca proiect și ca demers.

Urmează să am premiera în cinematografe și cu „Interior Zero”. Am filmat pentru Cristian Bota anul acesta și tocmai am văzut un prim cut de montaj și sper să aibă premiera tot așa, anul viitor. Este lungmetrajul lui de debut.

Am fost și mamă tutore pe set pentru Lia, care Lia a filmat un scurtmetraj al ei, a luat castingul și eu doar am însoțit-o, fără să am vreun rol sau vreo legătură cu filmarea, alta decât mama Liei, la cadru. Și a fost foarte cuminte, s-a lucrat foarte bine.

Cel mai important este să fie răbdător copilul, să fie disciplinat și răbdător pentru că poți să tragi o singură secvență de dimineață până seara și e foarte greu și pentru noi, adulții, uneori, să ne păstrăm energia și răbdarea să facem de un milion de ori același lucru.

Dar chiar m-a surprins că a reușit și ea. A dat castingul încă din vară pentru rolul ăsta și eu îi spuneam regizoarei că nu știu exact cum se va comporta, că a mai filmat, dar a mai filmat cu mine, am mai avut o zi chiar la Bota și, între timp, a mai filmat și în filmul lui Radu, dar tot așa una e când suntem noi la cadru, și era și Radu ca regizor, și era și Vlad, care a jucat și el și urmează să mă joace cu mine.

Vlad chiar are un rol greu în lungmetraj. Dar asta zic, una era că eram noi într-un mediu de familie, dar de data asta nu, erau la cadru alți actori, alți părinți, și eu eram doar în spate acolo. S-a descurcat foarte bine.

Și în același timp, Vlad, care, repet, a jucat cu mine și am fost super impresionată tot așa de firescul cu care tratează subiectul ăsta, că nu are nicio fascinație pentru partea de vedetism sau de glam.

El chiar era interesat de o acțiune și de cum să o facă credibilă, ceea ce mi se pare minunat.

Este în cadru, pentru că mai urmează să mai filmăm, e un partener de încredere pentru mine, și în același timp este și un copil extraordinar de deștept și trebuie să-l laud pentru că anul acesta a început școala la Tudor Vianu, la clase de matematică și este foarte pasionat și se înscrie la toate centrele de excelență, de informatică, matematică, chestii care pe mine mă depășesc deja. Adică, realmente, eu nu mai fac față.

Cel puțin la informatică, nu am știut niciodată programare și el învață în clasa 5 după manualul de clasa 9. I-am zis „Vlad, eu am terminat filologie. Pentru mine, această lume nu există”.

Deși Radu a terminat Electronică înainte de Regie, dar n-a făcut nimeni cu Vlad, le face singur. Dar dacă îi place, prinde și chiar se bucură. El și-a dorit asta.

Vlad se înscrie la o sută de mii de cluburi și de șah, este admis la niște centre de excelență. Acum este admis la trei și i-am spus „trebuie să alegi unul, că nu e timp fizic, nici pentru tine, nici să ajungi”. Și el „Dar nu, că eu vreau, vreau, te rog, lasă-mă, te rog, lasă-mă”.

Știi că îți dorești asta ca un copil să vrea multe, dar nici să nu ajungă la epuizare. Și e și un copil care în același timp se bucură să se joace cu Lia.

Dar pe el îl ia valul și eu trebuie să-i spun „Hei, hei, stai, stai, că nu o să mai ai timp și de joacă”. Eu trebuie să-l țin un pic.

Și Lia care chiar pare că are niște date pentru profesia asta. În sensul că odată că e răbdătoare, dar are o charismă anume pe care au remarcat-o și oamenii pe net, și de la bunul început, nu știu de când s-a născut, are așa o stea, o lumină a ei.

Casa din Viscri, un nou cămin care respiră tradiție

CANCAN.RO: Ai timp suficient să stai cu Vlad și Lia?

Dana Rogoz: Tot timpul am timp, sincer, pentru ei. Adică îmi fac tot timpul timp pentru ei. Sunt ori eu, ori Radu, tot timpul suntem acolo pentru ei.

Vacanțele ne plac cu ei, dar n-am prea mai apucat. În decembrie cred că vom merge.

CANCAN.RO: Ce mai aveți de făcut la casa de la Viscri?

Dana Rogoz: Suntem încă în renovări. Acolo suntem tot timpul în renovări.

Am consolidat și restaurat casa veche, care era încă în picioare cel puțin parțial, îi lipseau doar niște ziduri, în zid exterior și unul care era crăpat și a trebuit reconstruit. Dar acum se reconstruiește o anexă, așa cum exista înainte. Așadar e un șantier acum acolo, în continuare, dar putem să stăm într-o anumită parte a casei, să facem focul. Și abia așteptăm să mergem acolo, copiii sunt înnebuniți, abia așteaptă și noi, sincer.

Chiar e foarte, foarte frumos. Mi se pare că acolo și-au câștigat un soi de independență.

CANCAN.RO: Când nu sunteți acolo, cine are grijă de casă?

Dana Rogoz: Vecinii din Viscri. E o comunitate foarte frumoasă.

CANCAN.RO: Ce surprize au telespectatorii in sezonul 2 Groapa?

Dana Rogoz: Mari are un parcurs foarte frumos și foarte bogat în sezonul acesta. Mi s-a părut că în primul sezon ea a fost cumva personajul din umbră, înțelegeai care e o istorie mai bogată, dar încă ascunsă, și acum în sezonul 2 o înțelegi, înțelegi prin ce trece, și ce drame, și ce iubiri, și ce nebunii.

A fost chiar foarte interesant și foarte provocator. Am avut și o scenă, un mic moment de cascadorie.

Am fost legată pe o macara, ridicată la niște metri înălțime. A fost spectaculos. Am filmat pe blocuri. Eu pe bloc, singură, cu o dronă și desigur cu alți oameni din alte blocuri care mă filmau. Din Giurgiu. Erau probabil foarte interesați să vadă ce fac eu singură pe bloc (râde – n.r. ). În primul rând, echipa este absolut minunată. Asta o știam și la primul sezon și mi s-a confirmat sentimentul și acum, la al doilea sezon. Și chiar construim ceva foarte frumos împreună și cu foarte mare atenție și cu foarte mare grijă. O să o vedeți pe Mari foarte mult în preajma lui Franco.

CANCAN.RO: Nu ți-a fost frică să stai agățată de macara, la înălțime?

Dana Rogoz: Nu, m-am simțit ca într-un montagne russe. Ca într-un parc de distracții. Cam asta a fost senzația. N-am avut teamă. S-au făcut probe înainte, eram foarte în siguranță.

