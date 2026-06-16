Despăgubiri uriașe pentru zborurile anulate sau întârziate. De când se vor aplica noile reguli

Sezonul estival a început oficial, așadar vacanțele sunt din ce în ce mai căutate. Totuși, se poate întâmpla ca unele zboruri să fie întârziate sau anulate. Noile reguli ar putea intra în vigoare începând de anul viitor.

Noi reguli în ceea ce privește companiile aeriene. Începând de anul următor ar putea intra în vigoare. Astfel, pentru întârzieri sau anulări, pasagerii ar putea fi despăgubiți cu sume importante. Sumele diferă în funcție de distanța zborului. Cu toate acestea, cei care întâmpină probleme și își doresc banii trebuie să știe că există un anumit interval în care pot depune cererile.

Noi reguli privind despăgubirile pasagerilor companiilor aeriene

Începând de anul viitor, companiile aeriene ar putea introduce noi reguli. Reforma drepturilor pasagerilor a fost finalizată de Parlamentul European, după 13 ani de negocieri. Printre cele mai importante norme se numără despăgubirile oferite în continuare, în funcție de distanța zborului anulat cu mai puțin de 14 zile înainte de zbor sau întârziat cu cel puțin trei ore.

Cei care vor să primească despăgubirile aferente trebuie să știe că pot depune cererea în termen de nouă luni. De asemenea, companiile sunt obligate să răspundă cererilor în maximum 30 de zile de la primirea cererii. Un lucru important de menționat este că despăgubirile nu sunt oferite în cazuri excepționale de timpul vremii nefaforabile, greve sau riscuri de securitate. Sumele diferă în funcție de distanța zborului: 250 de euro pentru curse de până la 1.500 km, 400 de euro pentru zboruri între 1.500 și 3.500 km și 600 de euro pentru călătorii mai lungi de atât.

Pe de altă parte, un lucru important vizează familiile cu copii. Copiii sub 14 ani vor zbura gratuit lângă adulții care îi însoțesc. Prețul depinde de compania aeriană și până în prezent era undeva între 4 și 8 euro. De anul următor, ar putea ajunge până la 30 de euro pe persoană, pentru un singur zbor. Aceeași măsură se aplică și în cazul femeilor însărcinate, pasagerilor cu handicap. În plus, bagajul de mână ar urma să fie inclus în preț, eliminând taxele ascunse. Dacă pasagerul renunță la bagajul de mână, costul biletului va scădea automat.

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