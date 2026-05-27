Alexandra Cotruș s-a căsătorit în stil arăbesc. „Ballerina Cappuccina” a avut o nuntă de poveste

Alexandra Cotruș s-a căsătorit. Artista de muzică de petrecere, cunoscută în mediul online drept „Ballerina Cappuccina” și-a unit destinul cu Adrian Vodă în cadrul unui eveniment de amploare, plin de eleganță și emoție.

Cântăreața a strălucit la propriu într-o rochie de mireasă spectaculoasă, stil prințesă, împodobită cu pietre strălucitoare și completată de un voal pe măsură.

Cu un zâmbet larg și un buchet impresionant de trandafiri roșii, Alexandra Cotruș, în vârstă de 23 de ani, a radiat de fericire în ziua nunții sale. Apariția artistei a fost una spectaculoasă.

Emoțiile au fost evidente încă din momentul în care Adrian Vodă a văzut-o pentru prima dată îmbrăcată în rochia de mireasă. Vedeta a atras toate privirile cu un corset bătut în cristale, fusta stil prințesă, amplă, cu particule strălucitoare, o diademă de regină și un voal la fel de strălucitor.

După ceremonia civilă, Alexandra Cotruș și Adrian Vodă au avut parte de un moment spectaculos. Cei doi au plecat într-o mașină decapotabilă albă. Mai mult decât atât, au fost acompaniați de o fanfară care a oferit întregului eveniment un aer elegant și festiv.

Un detaliu care a atras atenția invitaților a fost prezența unei domnișoare de onoare care s-a ocupat permanent ca trena impresionantă a rochiei de mireasă să fie aranjată perfect.

Artista anunțase din timp marele eveniment pe rețelele sociale. Acolo este urmărită de peste 190.000 de persoane și împărtășește frecvent momente importante din viața sa.

Au curs mesajele de felicitare în mediul online

Fanii au urmărit cu entuziasm fiecare detaliu și au așteptat cu nerăbdare să o vadă îmbrăcată în rochia de mireasă.

Secțiunea de comentarii s-a umplut rapid de mesaje de felicitare și aprecieri din partea internauților, impresionați de apariția artistei.

„Cea mai frumoasă miresică din acest an!” „Doamne, cât ești de frumoasă! Vă doresc din suflet casă de piatră și multă fericire!” „Vai, Doamne, cât ești de superbă! Clar, cea mai frumoasă miresică a acestui an! Minunată!” „Ești o prințesă! Casă de piatră, să fii fericită și Dumnezeu să te binecuvânteze cu tot ce îți dorești!” „Cea mai frumoasă miresică! Superbă, elegantă și strălucitoare din toate punctele de vedere. Să aveți parte de o viață plină de iubire și fericire împreună!”, au fost doar câteva dintre reacțiile primite online.

CITEȘTE ȘI: Nuntă secretă în showbiz-ul românesc! Artista s-a căsătorit cu bărbatul visurilor sale. Primele imagini de la eveniment

Câți bani cere Georgiana Lobonț ca să-ți cânte la nuntă, în 2026? Care este tariful pentru o oră sau pentru toată noaptea