Ce prețuri au cireșele și căpșunile în iunie, 2026? Festival dedicat în București

Cireșele și căpșunele sunt unele dintre cele mai iubite fructe din sezonul verii. Ele au apărut de ceva timp, iar pentru ca oamenii să se bucure pe deplin de ele, s-a organizat un festival dedicat delicateselor. Festivalul s-a desfășurat în mai multe orașe din țară, iar acum va ajunge și în București.

Sezonul verii nu este așteptat doar pentru vacanțe sau temperaturile mai ridicate, ci și pentru a savura cele mai râvnite fructe. Printre cele mai apreciate sunt cireșele și căpșunele. Primele roade au fost culese deja de producători și au fost aduse pe piețe, însă cu prețuri uriașe și nu în cantități mari. Din acest motiv, producătorii pot vinde direct în cadrul unui eveniment dedicat fructelor de sezon. Festivalul a ajuns în mai multe zone ale țării, iar acum vine și în Capitală.

Unde va avea loc festivalul cireșelor și al căpșunelor

Primele cireșe și căpșuni au fost aduse pe piețele din întreaga țară. Costurile sunt destul de ridicate, mai ales că este început de sezon. Chiar și așa, cumpărătorii au luat cu asalt tarabele și asta pentru că pofta dictează și nu s-au mai uitat la bani. De exemplu, în București, prețul diferă de la o piață la alta. În Piața Obor, cireșele se vindeau de la 13,99 lei până la 35 de lei kilogramul. În Piața Rahova costul era în jur de 17,99, dar cele mai scumpe se găseau în Piața Amzei, acolo unde se găseau cu 50-60 de lei kilogramul.

Din acest motiv, producătorii au decis să își vândă singuri produsele prin intermediul unui mare festival. Acesta se va desfășura în București în perioada 5-7 iunie, pe strada Radu Beller, în fața Pieței Dorobanți. De asemenea, evenimentul este susținut de Primăria Sectorului 1 în parteneriat cu Asociația Forța Fermierilor.

Producătorii vând cireșe și căpșuni în Piața Dorobanți

Festivalul vine odată cu începerea oficială a verii, atunci când oamenii caută tot mai mult fructe românești. Primăria Sectorului 1 pune la dispoziție tarabe, unde producătorii vor vinde direct. Cei care vor vinde la tarabe trebuie să plătească o taxă de 50 de lei pe zi. În plus, în această perioadă au apărut și cireșele de Păulești. Mulți dintre producători au început să le vândă în fața porții, fiind unele dintre cele mai bune.

VEZI ȘI: Cât costă un kilogram de cireșe în piețele din România. Sunt importate din Argentina

Reacția VIRALĂ a lui Dan Negru după ce a văzut cât costă un kilogram de cireșe, în piață: ”Ciocolata Dubai e pentru săraci”