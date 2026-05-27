Acasă » Știri » Ce prețuri au cireșele și căpșunile în iunie, 2026? Festival dedicat în București

Ce prețuri au cireșele și căpșunile în iunie, 2026? Festival dedicat în București

De: Denisa Crăciun 27/05/2026 | 14:26
Ce prețuri au cireșele și căpșunile în iunie, 2026? Festival dedicat în București
Festival cireșe și căpșuni / Foto: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Cireșele și căpșunele sunt unele dintre cele mai iubite fructe din sezonul verii. Ele au apărut de ceva timp, iar pentru ca oamenii să se bucure pe deplin de ele, s-a organizat un festival dedicat delicateselor. Festivalul s-a desfășurat în mai multe orașe din țară, iar acum va ajunge și în București.

Sezonul verii nu este așteptat doar pentru vacanțe sau temperaturile mai ridicate, ci și pentru a savura cele mai râvnite fructe. Printre cele mai apreciate sunt cireșele și căpșunele. Primele roade au fost culese deja de producători și au fost aduse pe piețe, însă cu prețuri uriașe și nu în cantități mari. Din acest motiv, producătorii pot vinde direct în cadrul unui eveniment dedicat fructelor de sezon. Festivalul a ajuns în mai multe zone ale țării, iar acum vine și în Capitală.

Unde va avea loc festivalul cireșelor și al căpșunelor

Primele cireșe și căpșuni au fost aduse pe piețele din întreaga țară. Costurile sunt destul de ridicate, mai ales că este început de sezon. Chiar și așa, cumpărătorii au luat cu asalt tarabele și asta pentru că pofta dictează și nu s-au mai uitat la bani. De exemplu, în București, prețul diferă de la o piață la alta. În Piața Obor, cireșele se vindeau de la 13,99 lei până la 35 de lei kilogramul. În Piața Rahova costul era în jur de 17,99, dar cele mai scumpe se găseau în Piața Amzei, acolo unde se găseau cu 50-60 de lei kilogramul.

Din acest motiv, producătorii au decis să își vândă singuri produsele prin intermediul unui mare festival. Acesta se va desfășura în București în perioada 5-7 iunie, pe strada Radu Beller, în fața Pieței Dorobanți. De asemenea, evenimentul este susținut de Primăria Sectorului 1 în parteneriat cu Asociația Forța Fermierilor.

Producătorii vând cireșe și căpșuni în Piața Dorobanți

Festivalul vine odată cu începerea oficială a verii, atunci când oamenii caută tot mai mult fructe românești. Primăria Sectorului 1 pune la dispoziție tarabe, unde producătorii vor vinde direct. Cei care vor vinde la tarabe trebuie să plătească o taxă de 50 de lei pe zi. În plus, în această perioadă au apărut și cireșele de Păulești. Mulți dintre producători au început să le vândă în fața porții, fiind unele dintre cele mai bune.

VEZI ȘI: Cât costă un kilogram de cireșe în piețele din România. Sunt importate din Argentina

Reacția VIRALĂ a lui Dan Negru după ce a văzut cât costă un kilogram de cireșe, în piață: ”Ciocolata Dubai e pentru săraci”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ți se rupe sufletul. Ce le-a spus Alexandru prietenilor înainte să moară în accidentul de pe E 584
Știri
Ți se rupe sufletul. Ce le-a spus Alexandru prietenilor înainte să moară în accidentul de pe E 584
Ce mesaj i-a transmis Orlando Zahariei câștgătoarei Marina Luca! Concurenta a obținut premiul în valoare de 30.000 de euro
Știri
Ce mesaj i-a transmis Orlando Zahariei câștgătoarei Marina Luca! Concurenta a obținut premiul în valoare de 30.000 de…
Româncele nu se mai îngrijesc? Criza economică a golit saloanele de înfrumusețare
Mediafax
Româncele nu se mai îngrijesc? Criza economică a golit saloanele de înfrumusețare
Fritz dezminte zvonurile: „Nu vom mai face parte dintr-un guvern cu PSD. Nu există niciun fel de negocieri subterane despre asta”
Gandul.ro
Fritz dezminte zvonurile: „Nu vom mai face parte dintr-un guvern cu PSD. Nu...
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită...
De ce evită tot mai mulți români să vorbească cu vecinii și cum a dispărut ideea de comunitate
Adevarul
De ce evită tot mai mulți români să vorbească cu vecinii și cum...
Decizie istorică la Washington! Țara din Europa care va produce rachete Patriot pe teritoriul ei
Digi24
Decizie istorică la Washington! Țara din Europa care va produce rachete Patriot pe...
Oana Gheorghiu acuză „fabrica de copy-paste” din companiile de stat: „Un singur plan copiat de patru ori”
Mediafax
Oana Gheorghiu acuză „fabrica de copy-paste” din companiile de stat: „Un singur plan...
Parteneri
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă: „Mi-e foame de când mă știu”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit...
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Marina Luca, primele declarații după ce a câștigat „Chefi la cuțite”! Ce va face cu cei 30.000 de euro? „E suficient ca un singur om să creadă în tine”
Click.ro
Marina Luca, primele declarații după ce a câștigat „Chefi la cuțite”! Ce va face cu...
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță recalculări și pentru cei care au plătit în avans
Digi 24
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa...
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Promotor.ro
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna...
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Kaufland aduce noi branduri și reduceri pentru șoferi și pasionații de bricolaj. Ce poți cumpăra sub 50 de lei
go4it.ro
Kaufland aduce noi branduri și reduceri pentru șoferi și pasionații de bricolaj. Ce poți cumpăra...
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Descopera.ro
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Fritz dezminte zvonurile: „Nu vom mai face parte dintr-un guvern cu PSD. Nu există niciun fel de negocieri subterane despre asta”
Gandul.ro
Fritz dezminte zvonurile: „Nu vom mai face parte dintr-un guvern cu PSD. Nu există niciun...
ULTIMA ORĂ
Ți se rupe sufletul. Ce le-a spus Alexandru prietenilor înainte să moară în accidentul de pe E 584
Ți se rupe sufletul. Ce le-a spus Alexandru prietenilor înainte să moară în accidentul de pe E 584
Ce mesaj i-a transmis Orlando Zahariei câștgătoarei Marina Luca! Concurenta a obținut premiul în ...
Ce mesaj i-a transmis Orlando Zahariei câștgătoarei Marina Luca! Concurenta a obținut premiul în valoare de 30.000 de euro
Alexandra Cotruș s-a căsătorit în stil arăbesc. „Ballerina Cappuccina” a avut o nuntă de poveste
Alexandra Cotruș s-a căsătorit în stil arăbesc. „Ballerina Cappuccina” a avut o nuntă de poveste
România, lovită de aerul tropical care a făcut victime în Europa. Temperaturi de 33 de grade la final ...
România, lovită de aerul tropical care a făcut victime în Europa. Temperaturi de 33 de grade la final de mai
După confesiunile lui Nuțu, Sile Cămătaru vine în platou la Dan Capatos Show. Dezvăluiri incredibile, ...
După confesiunile lui Nuțu, Sile Cămătaru vine în platou la Dan Capatos Show. Dezvăluiri incredibile, în direct
Gândul a sesizat ANCOM în legătură cu presupuse abuzuri ale Google în România
Gândul a sesizat ANCOM în legătură cu presupuse abuzuri ale Google în România
Vezi toate știrile