România, lovită de aerul tropical care a făcut victime în Europa. Temperaturi de 33 de grade la final de mai

După un început de primăvară cu temperaturi de toamnă, România este lovită de un val de aer tropical. În vestul țării se vor înregistra temperaturi de până la 33 de grade la umbră. Meteorologii avertizează că este cea toridă zi din acest an.

Valul de aer tropical care a făcut victime în mai multe țări din Europa a ajuns și în România. Șapte oameni au murit în Franța, dar și în Marea Britanie din cauza caniculei. În Spania sunt așteptate temperaturi de până la 40 de grade Celsius, în timp ce în Bratislava temperatura a depășit cu cel puțin 8 grade media normală a perioadei. Miercuri, 27 mai, meteorologii avertizează că este cea mai caldă zi din acest an.

„Este un val de căldură foarte timpuriu, în primul rând, de aceea și recordurile de temperatură pe care le înregistrează țările vestice. Sigur că trebuie să luăm în considerare faptul că peninsula Iberică, Spania, reprezintă o zonă în care în timpul verii se înregistrează valori termice deosebit de ridicate. Dar pentru luna mai, repet, este un val de căldură timpuriu și foarte intens. Semnalele, deocamdată, arată un început de iunie cu vreme schimbătoare, cu perioade cu manifestări de instabilitate, dar în același timp și cu o probabilitate mare de a avea temperaturi ușor peste normalul acestei perioade”, a declarat Florinela Georgescu, directoarea de prognoză ANM.

Temperaturi de august la final de mai

După recordurile de temperaturi înregistrate în țările vestice, în România, meteorologii anunță că miercuri, 27 mai, vârful de căldură este de 32-33 de grade Celsius în Banat, Crișana, în timp ce în restul teritoriului sunt așteptate temperaturi în jurul a 30 de grade Celsius.

În a doua parte a zilei de miercuri se va instala instabilitatea atmosferică în regiunile nordice, pentru că țara va fi traversată de un front atmosferic rece – manifestat prin intensificări ale vântului.

„Noi ne-am situat în această perioadă în marginea estică a valului de căldură. De aceea la noi nu au crescut exagerat de mult temperaturile, dar chiar și așa, ieri am înregistrat 32° în partea de vest a țării și tot acolo va fi și astăzi cel mai cald. Vârful valului de căldură, de altfel, este astăzi 32, 33° în Banat, în Crișana, iar în restul teritoriului multe temperaturi așteptăm în jurul a 30 de grade. În a doua parte a zilei de astăzi așteptăm ca instabilitate atmosferică să fie în accentuare în regiunile nordice, pentru că vom fi traversați de un front atmosferic rece. Se va manifesta acesta mai ales prin intensificări ale vântului. Astăzi, spre seară, la noapte, partea de nord-est a teritoriului, mâine multe regiuni ale țării și sigur că această schimbare de masă de aer aduce și scăderea temperaturilor. Este posibil mâine să ne mai apropiem de 30°, dar doar în partea de sud a Olteniei, apoi zilele următoare să fie caracterizate de temperaturi normale acestei perioade, care să nu mai depășească 24, 27 de grade”, a explicat Florinela Georgescu, directorea de progonază ANM.

