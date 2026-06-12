Noi detalii în cazul copilului de 2 ani găsit mort în Galați. Rezultatele autopsiei ridică semne de întrebare

Apar noi informații în cazul copilului de doi ani găsit decedat într-un apartament din Galați. Rezultatele preliminare ale necropsiei indică existența unor afecțiuni medicale severe care i-ar fi compromis starea generală de sănătate.

Potrivit unor surse din anchetă, medicii legiști au constatat că băiețelul se confrunta cu probleme cardiace și digestive, care îi afectau capacitatea de a se alimenta corespunzător. În plus, acesta ar fi avut și o afecțiune neurologică, cunoscută anterior de apropiați.

Asocierea acestor probleme medicale ar fi dus la o deteriorare accentuată a organismului, având un rol important în deznodământul tragic. Specialiștii continuă cercetările pentru a determina cu exactitate cauza decesului și pentru a clarifica dacă au existat elemente externe care ar fi putut contribui la producerea tragediei.

Frații minorului au fost internați la spital

În timp ce autoritățile continuă ancheta, cei doi frați ai copilului decedat se află sub supraveghere medicală în spital. Este vorba despre sora geamănă a băiatului și un copil în vârstă de 4 ani.

Conform informațiilor preliminare, minorii prezentau semne de deshidratare și simptome compatibile cu malnutriția. Medicii au decis internarea acestora pentru investigații suplimentare și monitorizarea atentă a stării de sănătate.

Mama, internată într-o secție de psihiatrie după intervenția autorităților

Femeia în vârstă de 22 de ani este internată într-o unitate medicală de psihiatrie, după intervenția autorităților. Potrivit cadrelor medicale, mama copiilor a fost transportată inițial la spital în stare conștientă. Femeia a fost supusă unei evaluări medicale, ulterior fiind transferată către o secție de specialitate.

Surse medicale au precizat că tânăra prezenta răni superficiale la nivelul antebrațelor și se afla într-o stare psihică sever afectată.

Tragedia a ieșit la iveală într-un apartament din cartierul Micro 16 din Galați, după ce soțul femeii a alertat autoritățile, îngrijorat că nu mai reușea să ia legătura cu ea. La fața locului au intervenit echipaje SMURD și polițiști. Autoritățile au găsit un copil de 2 ani decedat, ceilalți doi minori în viață și femeia în apartament.

Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei și pentru a clarifica dacă există persoane care ar putea răspunde în acest caz.

CITEȘTE ȘI: Ce spun vecinii despre mama copilului de 2 ani din Galați care a fost găsit mort în casă: „S-au perindat mult mai mulți”

Un copil de 2 ani a fost găsit fără viață într-un apartament din Galați. Ce s-a întâmplat cu micuțul