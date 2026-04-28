Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 9 + 9 = 4

Dragă cititorule, CANCAN.RO îți aduce astăzi un nou test de atenție și imaginație, menit să îți provoace modul în care percepi cifrele și formele. În fața ta se află o ecuație alcătuită din bețe de chibrit: 9 + 9 = 4.

Desigur, operația este greșită, iar miza exercițiului este să găsești cum poate deveni corectă printr-o singură mutare.

Test de inteligență

Nu există cronometru, așa că îți poți lua timpul necesar pentru a analiza fiecare detaliu. La prima vedere, pare imposibil de reparat, însă totul depinde de felul în care interpretezi cifrele și de modul în care un singur băț poate schimba totul.

Mutați un singur chibrit pentru a corecta 9 + 9 = 4

Regula este clară: ai voie să deplasezi doar un băț, fără să adaugi sau să elimini nimic. Restul ține de creativitatea ta. Astfel de provocări sunt folosite adesea în testele de inteligență pentru a evalua flexibilitatea gândirii și capacitatea de a găsi soluții neobișnuite.

Dacă ai descoperit deja rezolvarea, felicitări. Dacă nu, iată soluţia.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui pattern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

