Test de personalitate | Alege o masă și vei afla care este filosofia ta de viață, de fapt

Este marți și a venit timpul pentru încă un test. De această dată nu este vorba despre un test IQ sau deslușirea unui iluzii optice, ci despre un test de personalitate, prin care o să afli care este filosofia ta de viață, de fapt. Iar pentru a afla acest lucru trebuie să alegi una dintre cele trei mese. Alege-o pe prima care îți atrage atenția.

Testul de astăzi aduce câteva detalii despre personalitatea fiecăruia, dar și despre felul în care privim viața. Prin alegerea uneia dintre cele trei mese vei afla mai multe despre tine și despre natura ta. De asemenea, acest test poate oferi informații valoroase despre tendințele tale emoționale.

Alege o masă și vei afla care este filosofia ta de viață, de fapt

Așa cum spuneam, testul de astăzi este unul ce scoate în evidență care este filosofia ta de viață, de fapt. Tot ce trebuie să faci este să alegi una dintre cele trei mese. Fiecare din ele dezvăluie o direcție, iar alegerea făcută spune multe despre tine.

Masa cu picior sculptat

Filosofia ta este ancorată în memorie și în lecțiile învățate din trecut. Viziunea ta asupra vieții se bazează pe convingerea că sensul acesteia derivă din înțelegerea tradiției și a experienței personale. În loc să cauți rezultate rapide, tinzi să urmărești dezvoltarea lentă, dar cu scop clar.

Cu alte cuvinte, respecți ceea ce a fost dobândit odată cu trecerea timpului și crezi că putem învăța multe din trecut pentru a ne ghida în prezent și în viitor.

Masă rotundă cu bază rotundă

Viziunea ta asupra vieții se bazează pe echilibru și stabilitate. Totul este și ar trebui să fie conectat și bine ancorat, prin urmare, preferi menținerea armoniei în locul haosului.

Preferi să avansezi constant, lent și sigur, către atingerea obiectivelor tale, păstrând un sentiment de siguranță, simplitate și aliniere corectă cu valorile tale.

Masa cu sertar

Filosofia ta este una a practicii, dar cu profunzimi ascunse. Percepi viața ca fiind atât funcțională, cât și plină de sensuri profunde care nu sunt imediat vizibile. Îți place ca lucrurile să fie organizate, dar îți prețuiești și intimitatea și spațiul personal.

De aceea, atunci când ești pregătit să te deschizi în fața unei alte persoane, îți acorzi timp pentru a decide cum să o faci și tinzi să fugi dacă ceva nu pare la locul lui.

