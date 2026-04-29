Veste mare pentru românii care pleacă la mare de 1 mai! Trenul 100% românesc intră pe o rută nouă

O linie feroviară închisă de peste 30 de ani, cu potențial turistic pentru sezonul estival, dar neglijată mult timp, a fost redeschisă. Bucureștenii au acum o nouă opțiune pentru minivacanța de 1 Mai. Ei vor putea călători cu un tren 100% românesc care ajunge direct în nordul litoralului.

Noua rută leagă Gara București Băneasa de Capu Midia și promite un timp de parcurs mai redus decât deplasarea cu autoturismul, mai ales în condiții de trafic aglomerat.

Tren 100% românesc

Bucureștenii vor avea posibilitatea de a ajunge la mare în minivacanța de 1 Mai cu un tren integral românesc, introdus pe o rută nouă. Garnitura va circula în perioada 30 aprilie – 3 mai și va asigura legătura directă între Gara București Băneasa și Capu Midia, o zonă care până acum era mai puțin accesibilă pe calea ferată.

Cursa inaugurală pleacă din Capitală pe 30 aprilie, iar întoarcerea este programată pe 3 mai. Traseul constituie o conexiune directă către nordul litoralului, evitând rutele clasice și aglomerația specifică acestei perioade.

Durata călătoriei este estimată la aproximativ trei ore. Asta reprezintă un timp semnificativ mai bun comparativ cu deplasarea cu autoturismul, mai ales în zilele cu trafic intens.

Linia de cale ferată a fost uitată timp de trei decenii

Proiectul include și o componentă importantă de infrastructură. Aceasta constă în repunerea în funcțiune a liniei secundare Dorobanțu – Năvodari – Capu Midia, abandonată de peste 30 de ani.

Reactivarea acestei conexiuni ar putea avea relevanță nu doar pentru turiști, ci și pentru dezvoltarea transportului public în zona metropolitană Constanța, unde necesitatea unor alternative eficiente de mobilitate crește constant în fiecare sezon estival.

Trenul utilizat, denumit „Leon”, este un automotor modern de tip DMU. Mai mult, este primul vehicul de acest tip construit în România în ultimele opt decenii, potrivit Grampet. Realizat la Pașcani, acesta este rezultatul unui proiect industrial local și promite un nivel ridicat de confort și siguranță pentru pasageri.

Inițiatorii proiectului speră ca tot mai mulți călători să aleagă trenul în locul mașinii personale, mai ales în perioadele aglomerate. Fără trafic intens și stresul drumului, iar cu un timp de parcurs competitiv, noua rută ar putea deveni o variantă atractivă pentru escapadele rapide la mare.

CITEȘTE ȘI: Cât costă să mergi la mare de 1 Mai 2026. Ce trenuri suplimentare a introdus CFR

Val de turiști pe litoral înainte de 1 Mai! Sezonul estival a fost deschis mai devreme