Val de turiști pe litoral înainte de 1 Mai! Sezonul estival a fost deschis mai devreme

De: Anca Chihaie 26/04/2026 | 20:43
Val de turiști pe litoral înainte de 1 Mai! Sezonul estival a fost deschis mai devreme
Cu doar câteva zile înainte de minivacanța de 1 Mai, litoralul românesc începe deja să prindă viață, iar primele semne ale sezonului estival sunt tot mai evidente. Temperaturile neobișnuit de ridicate pentru această perioadă au atras turiști în număr mare încă din weekend, în special în stațiuni precum Vama Veche, unde atmosfera specifică verii s-a instalat mai devreme decât de obicei.

Plajele au fost animate de oameni de toate vârstele, veniți să profite de vremea caldă și de briza mării. Unii s-au limitat la plimbări pe nisip sau la stat la soare, în timp ce alții au avut curajul să intre în apă, chiar dacă sezonul oficial de baie nu a început. Copiii s-au bucurat din plin de condițiile favorabile, petrecându-și timpul cu jocuri în nisip sau înălțând zmeie, într-un peisaj care amintește mai degrabă de mijlocul verii decât de finalul lunii aprilie.

Sezonul estival a fost deschis mai devreme

Activitatea intensă de pe litoral nu s-a limitat doar la relaxare. În apropiere, la Limanu, a fost organizată o competiție internațională de yachting care a adus împreună participanți din mai multe țări europene. Evenimentul a reunit echipaje experimentate, dar și tineri pasionați de acest sport, demonstrând că navigația devine din ce în ce mai populară în zonă.

Condițiile meteo și geografice au fost ideale pentru desfășurarea concursului. Lipsa valurilor mari și vântul favorabil au oferit un cadru perfect pentru probele de sailing, în care concurenții au fost evaluați atât pentru abilitățile tehnice, cât și pentru strategia adoptată pe parcursul întrecerii. Competiția a pus accent pe anticiparea mișcărilor adversarilor și pe luarea deciziilor rapide, elemente esențiale într-un sport care combină forța naturii cu tactica.

În paralel, turiștii care doresc să experimenteze navigația pe mare au la dispoziție servicii de închiriere a ambarcațiunilor. Velierele pot fi închiriate direct de la mal, iar ofertele includ echipaje conduse de skipperi experimentați. Costurile variază în funcție de dimensiunea și nivelul de confort al bărcii, însă cererea este în creștere, mai ales în perioadele de vacanță.

