Gemenele Kessler au murit. Au optat pentru sinuciderea asistată, la vârsta de 89 de ani

De: Denisa Iordache 17/11/2025 | 21:58
Gemenele Kessler au murit. Sursă: Profimedia

Lumea artistică este mai săracă după ce gemenele Kessler au murit astăzi, 17 noiembrie 2025. Cele două au apelat la sinuciderea asistată, o practică permisă în Germania, la vârsta de 89 de ani. Află mai multe detalii în articol!

Gemenele Kessler au fost star-uri în spectacolele de varietăți din Italia și Germania, în anii 1960. Cele două au fost cântărețe, dansatoare și actrițe, iar popularitatea lor a străbătut întreaga Europă. Mai mult, cele două surori s-au bucurat de notorietate și în SUA, după ce și-au făcut debutul la televiziunea americană în cadrul unei emisiuni de varietăți.

Potrivit presei străine, Ellen și Alice Kessler au apelat la sinuciederea asistată, o practică permisă în Germania în anumite condiții. În această țară, alegerea este permisă dacă persoana acționează de bunăvoie și responsabil, este majoră și are capacitate juridică. Oamenii legii ar fi fost informați de acest lucru mult prea târziu, după ce cele două decedaseră deja. Atunci când au ajuns la fața locului, polițiștii au constatat decesul și au eliminat implicarea unei terțe părți.

Cele două surori s-au născut în anul 1936 la Nerchau, Saxonia, în apropiere de Leipzig. Cariera lor de succes a început în anul 1952, după ce au părăsit Republica Democrată Germană și s-au stabilit la Dusseldorf, Germania de Vest.

De-a lungul carierei lor, Gemenele Kessler au avut apariții în programe naționale de televiziune, în filmul „Sodom and Gomorrah” ca dansatoare, dar și pe coperta revistei Life Magazine.

Surorile au avut o carieră de peste 6 decenii și au colaborat cu artiști celebri precum Frank Sinatra, Fred Astaire și Harry Belafonte. Ele au fost apreciate în special în SUA, Franța și Italia. Chiar și la vârsta de 80 de ani, au urcat pe scenă în musicalul lui Udo Jürgens, „Ich war noch niemals in New York” („Nu am fost niciodată la New York”).

