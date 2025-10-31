Regina boxului din Spania ar fi o româncă! Povestea spre succes a Ioanei Fecioru

Ioana Fecioru, o tânără originară din Piatra Neamț și stabilită de mai mulți ani în străinătate, a devenit recent campioană la box feminim profesionist în Spania. Cine este, de fapt, românca devenită cunoscută sub numele de scenă „Regina Estului” vedeți în articol!

Începutul acestei luni a fost unul cu emoții intense pentru Ioana Fecioru, o tânără în vârstă de 29 de ani din Piatra Neamț. În cadrul unei gale care s-a desfășurat pe 4 octombrie, la Valencia, românca noastră a impresionat pe toată lumea prin tehnica și desfășurarea ei din ring. Aceasta a reușit să o învingă pe rivala ei, Clara Lopez.

Cine este Ioana Fecioru, regina boxului din Spania

Ioana Fecioru a început boxul de performanță în adolescență, iar în urmă cu 6 ani a devenit campioană regională în Comunitatea Valencia, la categoria sub 62 de kilograme. A trecut la boxul profesionist în 2022, având până acum un palmares de 7 victorii și 3 înfrângeri.

Ioana Fecioru este o tânără antrenoare de box care și-a transformat pasiunea într-un adevărat stil de viață. În urmă cu ceva timp, ea a vorbit despre drumul care i-a adus cel mai important titlu al carierei. Mai mult, Ioana mărturisește că se consideră norocoasă pentru că reușește să îmbine perfect orele de predare cu propriile antrenamente.

„Sunt incredibil de norocoasă, pentru că predau cursuri de box și pot combina perfect aceste lucruri cu antrenamentul meu. Mă bucur foarte mult să văd cum, ajutându-i pe alții, apare progresul. Încetul cu încetul, rezultatele întregii mele munci se văd”, a spus, printre altele, Ioana Fecioru.

Mai mult, unul dintre cele mai importante motive pentru care s-a apucat de sport a fost traiul groaznic pe care l-a avut cu fostul iubit. Ioana a povestit că a suferit abuzuri din partea fostului său partener, iar pentru ea boxul a reprezentat un adevărat refugiu. Ioana Fecioru a devenit, astăzi, una dintre cele mai puternice femei.

„Am trecut printr-o perioadă foarte dificilă în viața mea. Am suferit abuzuri din partea fostului meu partener și m-am simțit foarte rău”, a mai povestit sportiva.

