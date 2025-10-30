O cunoscută artistă s-a reprofilat după 20 de ani de muzică. Și-a făcut atelier de croitorie în sufragerie: “Am zis să încerc!” | EXCLUSIV

Nu e ușoară viața de artist! După 20 de ani de drumuri la concerte, sărbători petrecute pe scenă, o cunoscută artistă din România a decis să își urmeze pasiunea din copilărie. Și a constatat că îi place atât de mult ce face, încât și-a amenajat atelierul de croitorie acasă și lucrează la foc automat. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Ellie White ne-a povestit cum a ajuns să se reprofileze, dar și ce a hotărât legat de muzică.

Ellie White făcea haine pentru păpuși în copilărie, iar acum a creat deja ținute pentru familie, prieteni și cunoștințe, urmând să le comercializeze online.

Ellie White: „Fac un an de când m-am apucat de croitorie”

CANCAN.RO: Ce mai faci? Nu ne-am mai văzut de mult timp. Te-ai retras într-un “glob de cristal”?

Ellie White: Nu chiar într-un glob de cristal, dar da, m-am retras puțin, mi-am reconfigurat puțin traseul, să zic așa, și am lăsat un pic muzica pe planul doi și m-am apucat de făcut haine. Așa că sunt toată ziua în atelier, lucrez, creez.

CANCAN.RO: Ce a produs declic-ul?

Ellie White: Știi cum e în viața fiecarei persoane există un moment în care se întreabă: unde merg acum? În stânga sau în dreapta? Ce merge? În dreapta nu mai merge așa bine cum mergea. Hai să încercăm în stânga să vedem cum e. Și am zis hai să mergem și pe altă direcție. Chiar în octombrie fac un an de când m-am apucat de zona de haine și de croitorie.

CANCAN.RO: Și muzica este în stand-by momentan?

Ellie White: Nu, am mai lansat piese, o să mai lansez. Însă nu este neapărat proiectul numărul unu. Sau nu mai este, că a fost 20 și ceva de ani.

CANCAN.RO: Doru ce zice?

Ellie White: Este PR-ul meu numărul unu. De fiecare dată când postez ceva, îmi zice: pune-mă și pe mine în taguri acolo. Mă laudă la toată lumea pe unde merge. Toți prietenii lui știu, toți colaboratorii, toți oamenii cu care lucrează știu că eu fac haine. Le-am și făcut câtorva niște haine. Așa că e ok.

CANCAN.RO: Cum ți-ai descoperit pasiunea asta?

Ellie White: Sinceră să fiu, de când eram copil am început să fac hăinuțe la păpuși. Doar că venind perioada muzicii a fost așa dintr-una într-alta și când a ajuns momentul ăla de răscruce am zis: dacă tot nu mi-a ieșit din cap și tot căutam metode să produc haine, să fac și așa mai departe, am zis să încerc! Și mi-am luat prima dată o mașină de cusut medie să văd măcar dacă-mi place. Și mi-a plăcut și am început de la a sta 10 minute pe zi chinuindu-mă la o linie dreaptă la a sta nonstop. Mă uit la program când e ora trei să plec după copii.

CANCAN.RO: Prima creație pentru cine ai făcut-o?

Ellie White: Tot ce încerc nou este pentru mine. Că dacă e să fie rateu, dau rateu pe mine. Le-am făcut și copiilor o grămadă de haine: pantaloni, tricouri, bluzițe. Mariei mai mult i-am făcut, că Mihai e mai cu lucrurile sport. Dar le fac. Prima dată încerc pe mine. Eu sunt cobaiul.

Ellie White: „Momentan sunt doar eu și fac ce-mi place”

CANCAN.RO: Ai angajați?

Ellie White: Momentan sunt doar eu și fac ce-mi place. Mă gândesc că în următoarea perioadă să dezvolt. Poate să mai angajez și o fată să mă ajute pe partea de croitorie, că momentan le fac singură, dar nu mă plâng. Am transformat o cameră pe care nu o foloseam și am acolo atelierul.

CANCAN.RO: Ce planuri ai pentru finalul acestui an?

Ellie White: În ultima perioadă am făcut revelionul cu copiii, fie acasă, fie cu prietenii, fie pe undeva. Sunt super împăcată cu mine, foarte happy și super liniștită din toate punctele de vedere.

CANCAN.RO: Mai cânți când și când la vreo petrecere?

Ellie White: Dacă prețul este cel care trebuie, da. De scos piese eu încă mai scot, adică am contul activ pe Spotify, pe YouTube, pe toate rețelele de muzică, lansez muzică, mi-am transformat studioul de acasă, l-am reactivat, așa că o să mai tot lansez muzică. Dacă merge bine și pe partea aia e binevenită, dacă nu, e la fel.

