Ieșită de ceva vreme de sub lumina reflectoarelor, Ellie White s-a dedicat vieții de familie. Trăiește de 16 ani o relație de iubire cu Doru Tincă, iar alături de el are doi copii. Despre traiul departe de publicitate, despre despresiile de după nașteri, dar și despre scandalul cu Dj Project, Elena Baltagan a vorbit într-un interviu acordat recent, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Și deși își împarte viața cu impresarul de mai bine de un deceniu, aceasta a decis să se căsătorească în luna septembrie a acestui an. Conform spuselor Elenei, nunta a însemnat pentru ea o confirmare a relației care datează de multă vreme, deci nu o obligație.

Ellie White, nuntă după 16 ani de relație: „Nu încurajez actul căsătoriei doar de dragul căsătoriei”

CANCAN.RO: În primul rând vreau să te felicit și să-ți urez casă de piatră. N-am apucat să discutăm de când te-ai căsătorit.

Ellie White: Mulțumim frumos.

CANCAN.RO: De ce după 16 ani de relație și nu mai devreme?

Ellie White: Am avut vreo două tentative pe parcursul celor 16 ani, însă nu s-au materializat. Probabil că nu era timpul atunci, pentru că acum am reușit să pregătim tot într-o lună și jumătate.

CANCAN.RO: Spuneai acum ceva vreme că nu contează atât de mult semnarea unor acte. Ce s-a schimbat de totuși ai făcut-o?

Ellie White: Sunt de aceeași părere în continuare. Pe noi nu actele ne-au ținut împreună si eu nu încurajez actul căsătoriei doar de dragul căsătoriei. Doi oameni trebuie să stea împreună pentru că vor, nu pentru că îi obligă un act. Pentru noi a fost mai mult o confirmare a relației care durează deja de 16 ani, și nu neapărat o obligație.

CANCAN.RO: Cum e viața de mămică a doi copii?

Ellie White: Nu este ușoară! Mai ales când ai copii care cresc în era tehnologiei și a vitezei în toate aspectele vieții. Sunt copii care sunt expuși de la o vârstă fragedă ecranelor pentru că nu ai cum să le interzici să nu se uite fiindcă riști să îi marginalizezi însă, în egală măsură, trebuie să fii foarte atent în primul rând la conținut și apoi la timpul petrecut în fața ecranelor. Nu este ușor să le faci pe toate, este solicitant și uneori frustrant să vezi că al tău copil intră în perioada de pre-adolescență mai repede decât te aștepți tu și suntem puțin puși în fața faptului împlinit că trebuie să ne descurcăm cu mood swing-urile și nervii inexplicabili, cu întrebările interminabile și cu fixurile… 😂😂 Însă, după toate lucrurile astea, sunt și perioade superbe în care ne bucurăm maxim unii de ceilalți, nu trece o zi în care să nu ne spunem că ne iubim între noi, nu trece zi în care să nu râdem și să nu facem ceva distractiv în patru. All and all, e un roller-coaster de emoții.

Cântăreața, față-n față cu alegerea vieții: „Este un traseu greu și dureros”

CANCAN.RO: Ai trecut prin depresie după nașteri?

Ellie White: Nu am avut acest ghinion, însă este o problemă în rândul noilor mămici și nu ar trebui să le fie rușine să ceară ajutor atunci când se simt neputincioase. Consider ca „gura lumii” a omorât mai multe vise decât oricine și a trăi din „gura lumii” este o prostie. Ce contează ce zice X și Y că ar trebui să faci sau să simți, când tu ești cea care se confruntă cu emoțiile tale? Noile mămici ar trebui să fie mai atente la ele și la bebelușul lor și mai puțin la „ce ar zice lumea”…

CANCAN.RO: Ai vrea ca ai tăi copii să devină persoane publice?

Ellie White: Dacă e să fiu sinceră, nu mi-aș dori o astfel de viață pentru ei. Dar cum nu este alegerea mea și nici viața mea, eu îi voi susține orice ar alege ei să facă în viața lor. 😊

CANCAN.RO: Ți-ai dorit să nu mai fii atât de expusă publicității? Ai fost destul de discretă în ultimii ani.

Ellie White: Am simțit nevoia să mă retrag puțin în cercul meu sigur și să mĂ găsesc. Am descoperit că trăim o viață întreagă împrăștiați în sute de direcții și la final ajungem obosiți, frustrați și neîmpliniți din toate punctele de vedere. Mulți trăiesc pentru a-i face pe alții fericiți, alții trăiesc în umbrele părinților, sau ale iubiților și nu-și găsesc calea, pentru că direcția celorlalți nu este și direcția lor. Am trăit și eu mulți ani împrăștiată, până când viața m-a pus la pământ și a trebuit să aleg între mine și restul. M-am ales pe mine, însă ăsta este un traseu greu și dureros. Pentru asta am avut nevoie de timp cu mine și de liniște.

Conflictul dintre Dj Project și Elena Baltagan încă mocnește: „Mi se pare deja hilar„

CANCAN.RO: Care mai e relația cu băieții de la Dj Project?

Ellie White: Aceeași. Dacă spun ceva ce nu le convine, mă atacă peste tot. Mi se pare deja hilar, însă nu mă afectează câtuși de puțin. Nu le port ranchiună, înțeleg că ăsta e drumul lor, însă eu aleg să nu mă mai implic în drame. E o pierdere de timp fantastică și de energie bună.

CANCAN.RO: Ați reușit să vă rezolvați neînțelegerile?

Ellie White: Nu avem neînțelegeri, avem doar puncte de vedere diferite.

CANCAN.RO: Ai mai putea să colaborezi cu ei în viitor?

Ellie White: Nu știm ce ne rezervă viitorul.

