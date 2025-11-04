Acasă » Știri » Lovitură de teatru! Jake Paul, lăsat baltă după ce Davis a fost implicat într-un nou scandal penal: meciul a fost anulat

De: Irina Vlad 04/11/2025 | 09:00
sursă foto: Profimedia

Meciul de box demonstrativ dintre Jake Paul împotriva campionului la categoria ușoară Gervonta ”Tank” Davis a fost anulat. Cel din urmă a fost implicat într-un nou scandal penal. Lupta era programată pentru data de 14 noiembrie 2025 în Miami, Florida. 

Jake Paul a fost lăsat baltă după ce luptătorul Gervonta Davis a fost implicat într-un nou scandal penal. De când s-a aflat că Gervonta „Tank” Davis a fost acuzat de violență domestică la începutul acestei săptămâni, era evident că meciul său programat împotriva lui Jake Paul, care urma să aibă loc la Kaseya Center din Miami, Florida, pe 14 noiembrie, urma să fie anulat.

Și exact asta s-a întâmplat, întrucât în seara zilei de 3 noiembrie s-a anunțat că meciul a fost anulat, iar Most Valuable Promotions (MVP, compania de promovare a lui Jake Paul) a declarat că încearcă să găsească o altă dată pentru meciul lui Paul, probabil undeva la finalul anului, în decembrie. Evenimentul ar fi trebuit să fie transmis de Netflix.

Meciul era inițial programat să aibă loc la Atlanta, dar a fost mutat în Florida, unde a fost aprobat în ciuda diferenței enorme de greutate dintre boxeri. Jake Paul luptă de obicei la categoria cruiseweight, cu aproximativ 23 de kilograme peste limita de 61 de kilograme, unde Gervonta ”Tank” Davis deține centura de campion.

Nu este de mirare că Jake Paul și echipa sa sunt nemulțumiți de această situație. Nu numai că s-a antrenat intens în fiecare zi, dar este și responsabil de organizarea și desfășurarea întregului eveniment.

Desigur, acest lucru pălește în comparație cu acuzațiile aduse lui Gervonta ”Tank” Davis în ceea ce privește gravitatea faptelor sale. Jake Paul a păstrat tăcerea în ultimele două zile. Dar acum că lupta împotriva lui Davis a fost oficial anulată, el a avut frâu liber să își exprime frustrarea. Și exact asta a făcut într-o postare pe X din 3 noiembrie.

„Gervonta Davis este un adevărat gunoi uman ambulant. A lucra cu el este un coșmar absolut. Lipsa de profesionalism, cererile bizare, întârzierea cu ore întregi la filmări, plus numeroasele arestări și acuzații și procese conexe. Dacă îl susțineți pe acest om, susțineți cel mai josnic păcat pe care îl poate comite un om.

Nu am vrut să-i ofer acestui abuzator de femei o platformă pentru a-și crește numărul de fani și contul bancar. Compania mea susține femeile. Îmi pare foarte rău pentru toți cei implicați. În special pentru luptătorii din meciurile preliminare, pentru echipa mea de la MVP și pentru echipa mea care a muncit atât de mult pentru a pregăti acest meci.

Au sacrificat timpul petrecut cu cei dragi și cu copiii doar pentru ca acest prost să-și piardă din nou mintea. Este înfricoșător că oameni diabolici ca acesta pot ajunge în vârful culturii și sportului, inclusiv în poziții de putere”, a scris Paul pe platforma X.

 

