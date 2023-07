Sorin Constantinescu, dezvăluiri uluitoare despre greii cazinourilor! Cine era cel mai împătimit gambler al României: a pierdut 2.000.000 $!

Cea mai importantă persoană din industria autohtonă de gambling a fost invitată la CANCAN EXCLUSIV! Sorin Constantinescu povestește care este cel mai mare câștig din cazino la care a asistat vreodată, cine este cel mai prolific „jucător” din istoria României, dar și câte zeci de mii de euro pe an costă să întreții un Lamborghini Urus! Toate acestea, într-un interviu de excepție, plin de dezvăluiri „all-in”!

„Regele cazinourilor” vorbește cu atât de mult patos despre mediul din care provine, încât poveștile devin de-a dreptul memorabile, adevărate scenarii de film. Sorin Constantinescu amintește cum a asistat la câștiguri și pierderi de milioane de euro, în aceeași noapte, însă istorisirea cu adevărat halucinantă face referire la un personaj extrem de controversat.

Mihai Vlasov, fostul șef al Camerei de Comerț și Industrie a României, a fost declarat cel mai împătimit gambler de către Sorin Constantinescu. Această pasiune i-a și adus lui „Mișu” Vlasov o condamnare la închisoare, după ce a delapidat fondurile instituției pe care a condus-o.

Sorin Constantinescu a dezvăluit la ce sumă s-a ridicat cel mai mare câștig văzut ca șef de cazino: “Este echivalentul celei mai mari pierderi, în jur de 2.000.000 $!”

CANCAN EXCLUSIV: Care e cel mai mare câștig văzut vreodată de Sorin Constantinescu, într-o noapte de cazino?

Sorin Constantinescu: Echivalentul celei mai mari pierderi, în jur de 2.000.000 $. Băiatul ăsta, care a băgat 2.000.000 $, n-a muncit la fabrica nu știu care, și-a luat salariul și a venit acolo. «Easy come, easy go», cam așa se pune problema. Ai câștigat banii ușor, ușor se duc. Așa îi cheltuiam și eu când câștigam banii ușor. Nu l-a afectat foarte tare, să zici că a doua zi și-a pus pistolul la cap și s-a sinucis. Omul era conștient de ceea ce face și niciodată n-a venit cu bani împrumutați. Era un om de afaceri, foarte potent financiar, care avea nevoie de adrenalină.

CANCAN EXCLUSIV: Este o imagine de film, practic…

Sorin Constantinescu: Am văzut mulți clienți VIP, care erau în cazino și fiind o oră devreme, nu era prea multă lume și nu jucau, pentru că nu aveau atmosfera aia. Un cazino, ca să poată să supravietuiască, are nevoie de clienții ăștia, «high roller». Un cazino, aici în București, are cheltuieli între 500.000 € – 700.000 € pe lună, cam 20.000 € pe zi. Clientul de tip «high roller» ca să vină în cazino, trebuie să aibă atmosferă, să fie oameni în jurul lui, să îl valideze, să se uite «mamă, uite câți bani are ăla».

Erau hârtii din alea de 500 de euro și aveau în toate buzunarele câte un teanc de 50.000 €, scoteau banii din sacou, încet, ca să poată să fie văzut de toată lumea. Dădea șoferului sau bodyguardului, să schimbe în jetoane. Toți făceau «wow», asta era satisfacția cea mai mare! Nu se aștepta neapărat să câștige. Pur și simplu voia să fie văzut de oameni câți bani are el și cum a reușit el în viață.

Mihail Vlasov, declarat de Sorin Constantinescu cel mai mare „gambler” din istoria României: „Juca 500.000 €, 1.000.000 €!”

CANCAN EXCLUSIV: Din lumea publică, pe cine ai nominaliza drept cel mai mare jucător?

Sorin Constantinescu: Nu mai sunt, pentru că de când cu DNA și arestările, cu corupția, cu criza și falimentele, nu mai sunt «high rollers» români. Acum mai sunt două cazinouri în România, pentru că patronii sunt evrei și aduc cetățeni israelieni. Dar, în rest, români care să joace sume mari de bani, nu mai există. Și ăia care mai sunt joacă pe afară, se duc pe la Monaco, se urcă în avion și merg la Viena. Acum se deschid cazinouri la Dubai, probabil că se vor muta acolo. Dar la noi nu mai sunt jucătorii ăia cum era Mișu Vlasov, care venea impecabil, cu batistă la buzunar, cu Rolls Royce parcat în fața cazinoului. Juca câte 500.000 €, câte un milion, spunea sărut mâna, nici măcar nu ridica vocea, era respectuos, saluta pe toată lumea.

CANCAN EXCLUSIV: A fost cel mai mare gambler pe care l-ați cunoscut?

Sorin Constantinescu: Da, eu așa zic. Avea un autocontrol perfect, niciodată nu l-am văzut să se enerveze sau să înjure sau să țipe sau să amenințe. Vedeai că omul joacă, pur și simplu, pentru adrenalină și pentru distracție, nu venea să câștige. Indiferent că venea cu 100.000 și pleca cu 500.000, nu pleca cu banii. Se juca până îi pierdea și pe ăia. Clar avea nevoie de adrenalină și nu de bani.

