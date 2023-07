Un apropiat al lui Gino Iorgulescu rupe tăcerea în cazul Mario: ”L-a distrus taică-su pe viață!”

Cea mai importantă persoană din industria autohtonă de gambling a fost invitată la CANCAN EXCLUSIV! Sorin Constantinescu povestește care este cel mai mare câștig din cazino la care a asistat vreodată, cine este cel mai prolific „jucător” din istoria României, dar și câte zeci de mii de euro pe an costă să întreții un Lamborghini Urus! Toate acestea, într-un interviu de excepție, plin de dezvăluiri „all-in”!

Un alt subiect dezbătut de „Regele cazinourilor” este cel al educării financiare în ceea ce privește copiii. Contraxemplul pe care îl oferă Sorin Constantinescu audienței este Mario Iorgulescu, a cărui evoluție a fost periclitată de banii familiei, utilizați greșit, consideră invitatul de la CANCAN EXCLUSIV.

Sorin Constantinescu încurajează responsabilizarea copiilor la nivel financiar: „Pe Mario Iorgulescu l-a distrus taică-su pe viață!”

CANCAN EXCLUSIV: Aduc banii fericirea?

Sorin Constantinescu: E o fericire falsă. Am foarte mulți prieteni cu bani, învârtindu-mă într-un cerc de oameni cu bani. Am foarte mulți prieteni cu peste 20, 30, 50 de milioane de euro. Chiar am un prieten care are opt miliarde, la Londra. Sunt oameni nefericiți.

CANCAN EXCLUSIV: De ce?

Sorin Constantinescu: Pentru că sunt sclavii banului, au dat la o parte viața de familie sau viața personală. La ei e o competiție ca și cum jucăm noi Monopoly, care are mai multe case sau hoteluri. Se uită «Sorin e numai pe locul șapte în Forbes, eu sunt pe locul trei, ce bine îmi pare». Nu te mai interesează copiii, familia, viața personală, vrem să fim tot timpul mai sus și mai sus. Greșeala asta am făcut-o și eu, oamenii bogați, ca să compenseze lipsa lor de acasă sau timpul petrecut cu familia, cumpără tot felul de bunuri exclusiviste și scumpe copiilor sau nevestei. Tot felul de poșete Hermes, de crocodil, Birkin, de 30.000 € sau 50.000 €.

Copiilor le cumpără Ferrari la 18 ani și copiii ăia niciodată nu o să mai muncească și i-a distrus pe viață. Avem și noi situații în România de copii nenorociți pe viață din cauza mașinilor ăstora scumpe. Băiatul fugit în Italia, al lui Iorgulescu, pe Mario l-a distrus taică-su pe viață. El, înainte de a se întâmpla chestia asta, a avut multe probleme, incidente, bătăi prin cluburi, droguri și așa mai departe. Era clar că trebuia să se pună frână sau să se oprească undeva. Dar nu s-a oprit și uite unde a ajuns.

Și nu numai el, sunt mulți, ăsta e un exemplu public, n-am făcut o dezvăluire, doar l-am dat ca exemplu, să-și reamintească lumea. Foarte mulți amici de-ai mei le-au cumpărat copiilor mașini foarte scumpe la 18 ani, acum se plâng că ai lor copii au 30 și ceva de ani și n-au muncit o zi în viața lor. Nu pot să-i convingă să muncească vreodată!

„Regele cazinourilor” este invitatul de marcă al celei mai noi ediții CANCAN EXCLUSIV

CANCAN EXCLUSIV: Povesteați la un moment dat că i-ați cumpărat fiului, care este preot, un Passat. S-a terminat motorina din mașină și a luat autobuzul, de rușine să vă ceară bani…

Sorin Constantinescu: Da, i-a fost jenă să îmi ceară bani, fiindcă știa că el n-a muncit pentru mașina aia și pentru bani. Și i-a fost jenă să-mi ceară să-i fac plinul mașină. Eu îi cumpărasem mașina fiind necesară ca să se deplaseze la școală cu ea. Nu i-am cumpărat o mașină scumpă, i-am cumpărat un Passat chel, cu scaune de pânză, cu schimbător manual, doar ca să se poată deplasa la școală. A fost în spiritul acesta de a respecta banii.

CANCAN EXCLUSIV: Dar nici copiii dumneavoastră nu par să fi fost genul care ar fi cerut bani. Dacă erau așa, puteați să vă opuneți?

Sorin Constantinescu: Bineînțeles, îi spuneam că el nu merită banii ăia, pentru că eu am muncit pentru ei și când o să muncească el pentru bani și o să câștige banii lui, poate să facă ce vrea cu ei. Chestia este de educație.

