Sorin Constantinescu, cel mai cunoscut expert în jocuri de noroc din România, a dezvăluit modul în care Loteria Națională a fost devalizată ani de zile de firma Intralot din Grecia, care a gestionat din punct de vedere informatic o companie de stat, transformată într-o vacă grasă de muls, cu complicitatea celor s-au perindat, ani de-a rândul, la putere.

”Boss-ul cazinourilor” a fost printre cei care au demascat în perioada 2010-2014 neregulile flagrante din activitatea Loteriei Române, care a intrat pe mâna firmei grecești încă din 1992, după un contract cu dedicație, cu licitație directă.

Un loz în plic cu o Dacie, cadou pentru miniștri

”România face acum cu Loteria 20-30 de milioane de euro pe an și alea cifre umflate, iar Ungaria face 200 de milioane de euro.

Țară fără păcănele, cu 10 milioane de locuitori. Eu am fost trimis de Victor Ponta în 2011 să desființez contractele cu grecii.

Firmele alea, Intralot, au luat de la statul român un miliard de dolari și ceva. Au fost niște contracte extrem de păguboase, în care se spunea că, dacă se reziliază ce s-a semnat, statul român trebuie să plătească despăgubiri de 40 de milioane de dolari.

Niciun ministru de Finanțe n-a avut curaj, pentru că statul n-are specialiști, pentru că toți își pun nevestele cumnații, amanții…

Și atunci, eu am fost acolo, am desființat în 8 luni, cât am stat, toate contractele cu grecii. Am avut presiuni enorm de mari. Și din partea mafiei, și din partea serviciilor, pentru că Kokalis ăsta, patronul de la Intralot, a fost agent STASI și avea niște conexiuni de te doare capul.

După ce am desființat toate contractele, era o ministră de Finanțe, o puștoaică, Ioana Petrescu… Eu am reziliat contractul, l-am rupt, l-am aruncat la gunoi, iar ea a făcut act adițional la contractul rupt, de prelungire pe încă un an.

Îți dai seama ce presiuni mari erau și ce bani mulți erau”, a explicat Sorin Constantinescu, care a povestit și modul în care primeau cadou minștrii câte o Dacie în plic, de Sărbători.

”Îmi povesteau femeile de la tipografie, când era domnul Cristea, că ăsta a făcut contractele cu grecii, de Crăciun, știi că toate instituțiile dădeau cadou câte o agendă, un pix, pungă, cadou la miniștri, iar în agendă băgau înăuntru un loz cu o Dacie.

Ăla când deschidea acasă cadoul de Crăciun, desfăcea și avea lozul cu Dacia. «Bă, dar ce noroc am avut, chiar de Crăciun!». Așa se făcea treaba”.

Păcănele achiziționate la preț dublu și declarate terminale loto pentru fentarea taxelor

Acestea au fost mici găinării, față de jaful în formă continuată făcut de greci și explicat pe îndelete de Sorin Constantinescu.

”Loteria a cumpărat 6.200 de păcănele. Le-au plătit integral, cu banii jos, dar nu le-au plătit măcar cu suma corectă.

Un aparat din ăla era pe vremea aia vreo 6.000 de euro, ei le-au cumpărat cu 12.000. Pentru că ăla care le-a vândut le-a trecut printr-o firmă din Cipru. Sunt contractele pe internet, sunt publice.

După care, Loteria Română plătea 70% grecilor ca să le țină contabilitatea la aparate, să le citească contoarele.

Deci eu îți vând eu ție apartamentul și după aia îți iau chirie toată viața ta, deși e apartamentul tău! Cam așa a fost și cu contractul ăsta. Era strigător la cer.

Ani de zile, zeci de ani, n-a făcut nimeni, nici un ministru, nici un prim-ministru nimic. Grecii controlau aparatele, ei raportau, ei controlau banii.

Și atunci, ce au făcut? Și-au deschis vreo 30 de agenții ale lor, în care nu avea acces statul să vadă câți bani erau acolo. Și erau bani cash.

Generau cel puțin un milion de euro pe lună, am calculat eu pe vremea aia, un milion de dolari cash, pe care ei îi foloseau ca să fie linște, pace și toată lumea să fie bine”, mai povestește Sorin Constantinescu.

Șmecheria cu terminalele online s-a lăsat cu plângere penală

În afara acestei evaziuni de proporții, grecii au declarat cele 6.200 de aparate ca fiind video game terminal lottery (adică terminale online pentru biletele loto).

Operatorii de aparate plăteau o taxă de 2.000 de dolari pe an, iar grecii nu plăteau nimic pentru aceste terminale, considerate niște gadget-uri pentru crearea biletelor de loto, deși erau, de fapt, păcănele.

Sorin Constantinescu a mers la Garda Financiară și a făcut plângere penală pe această speță. În cele din urmă, la cererea autoritățlor, Biroul Român de Metrologie Legală a dat hârtie scrisă în care a certificat faptul că aparatele loteriei erau de tip slot machine, nu terminale loto.

La un calcul simplu, luând perioada în care funcționaseră deja, Loteria ar fi trebuit să plătească statului taxe de 48 de milioane de dolari pe an.

Tot legea română spune că, dacă un operator funcționează cu aparate, fără să aibă licență, toate sumele încasate de pe urma păcănelelor se confiscă. Astfel, pe cei 4 ani, cu penalități și dobânzi, sumele de recuperat se ridicau la aproape 300 de milioane de euro.

Un dosar de 300 de milioane de euro care și-a pierdut urma

Deși s-a făcut un dosar, cu toate dovezile unei fraude evidente, nimeni nu s-a îndreptat împotriva companiei grecești, care activează în continuare pe piața jocurilor de noroc.

”Este o firmă cotată la bursă, printre cele mai mari din Europa. Ultima dată când m-au chemat pe mine la IGPR, în calitate de expert, era dosarul întocmit cu tot, cu certificate de la Metrologie, cu facturi, cu dovezi beton.

Acum 5,6 ani, cu un dosar de 300 de milioane de euro prejudiciu, nu s-a mai întâmplat nimic.

Unde e dosarul ăla? Chiar așa mulți bani avem? Noi suntem în colaps, în 6 luni nu avem de plătit pensiile și chiar așa, nu ne trebuie 300 de milioane?", a povestit Sorin Constatinescu

