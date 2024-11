Actriţa de la Antena1 e asediată de domnii potenți financiar: ultimul de pe listă, un celebru regizor. Bobby Păunescu a „atacat-o” în punctul sensibil

Lolrelai face cu greu față avansurilor domnilor potenții financiar. Vedeta de la Antena 1 recunoaște că primește des mesaje cu fel și fel de complimente, însă majoritatea o lasă rece. Cu toate acestea, se mai strecoară din când în când câte un mesaj care să o încânte, mai ales dacă „doritorul” atacă în punctele sensibile ale blondinei. Care sunt acestea, aflăm chiar de la ea, dar și mai interesant, cine este bărbatul care a reușit să obțină o reacție din partea voluptoasei vedete. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, fosta concurentă de la IUmor a dat tot din casă și ne-a povestit detalii legate de conversațiile interesante pe care le-a avut cu unul dintre cei mai cunoscuți milionari ai României. Domnilor, doar atât avem de adăugat, dacă doriți să o „mișcați” pe Lolrelai, feriți-vă de clasicele complimente care fac referire la aspectul fizic și mergeți într-o direcție mai…profundă.

Actrița de la Antena 1 nu se lasă cucerită cu una, cu două, în ciuda duiumului de mesaje pe care le primește de la nume grele din peisajul monden. E sătulă să îi fie lăudate calitățile fizice, iar cei care o abordează în acest fel sunt ignorați cu succes. Lolrelai dorește să fie stimulată din punct de vedere intelectual, iar bomba abia cum vine, deoarece un celebru regizor a reușit să îi piște vedetei coarda sensibilă.

Nu vă mai ținem în suspans și vă spunem că este vorba despre nimeni altul decât Bobby Păunescu. Bine, din spusele influenceriței, aceasta nu îl cunoștea pe celebrul afacerist. Milionarul a spart gheața cu o serie de măguliri despre talentul scriitoricesc al blondinei. Iar ea nu a mai stat pe gânduri și i-a răspuns cu promptitudine. De acolo a curs o discuție interesantă între cei doi, mai ales că fosta concurentă de la IUmor recunoaște că îi place tare mult să stea la taclale.

Bobby Păunescu, impresionat de intelectul lui Lolrelai

Celebrul regizor are numeroase cuceriri în palmares, dive faimoase, ravisante, ia aici le amintim pe Monica Bîrlădeanu, Alice Peneacă sau Maria Marinescu. Este recunoscut pentru istoricul său amoros, în care s-au perindat frumusețile României. Cu siguranță cu șarmul său reușește să le dea pe spate pe multe domnișoare. Deși reticentă la început, Lolrelai s-a declarat plăcut impresionată de modul în care a fost abordată de Bobby Păunescu.

„Primesc multe mesaje de la persoane cunoscute în showbiz. Spre exemplu, Bobby Păunescu m-a abordat și mi-a spus că scriu frumos. Mi-a scris el, după ce am scris eu un text despre greva profesorilor. I-am răspuns lui, pentru că mi-a plăcut abordarea. Iar eu răspund atunci când cineva îmi scrie referitor la suflet, creație, creier. Dacă îmi scrie un bărbat că sunt bună, nici nu mă uit să văd despre cine este vorba. Nici dacă are mulți bani, dacă are mulți urmăritori, nu mă interesează. Primesc foarte des mesaje de genul acesta.

Eu când i-am răspuns lui Bobby Păunescu, spre marea mea rușine, nu știam cine este el. Totul s-a rezumat la discuții, dar eu vorbesc foarte mult. Vorbesc atât de mult, că nu mai apucă nimeni să mă scoată la suc. Mie îmi place să vorbesc, cred că aici e problema. Eu nu prea ies, probabil mă auto sabotez, sau ceva. Eu am mai spus lucrul acesta, mie dacă nu îmi cere bărbatul niște bani împrumut, nu mă impresionează (n.red râde)”, a declarat Lolrelai pentru CANCAN.RO.

