EX-ul Anamariei Prodan a “atacat” la fosta concurentă iUmor: a încercat să “înscrie”, dar… Milionarul a ajuns pe lista “pofticioşilor”

Încrengăturile amoroase par să își facă de cap în această perioadă. Vă povesteam de curând cum fostul iubit al Anamariei Prodan, Flavius Nedelea se iubește cu fosta lui Andy Popescu, Paula. Bine, se știe faptul că milionarul are o slăbiciune pentru domnișoarele cunoscute din showbiz. De altfel, a avut diverse idile amoroase, care au ținut primele pagini ale ziarelor. CANCAN.RO a aflat că Flavius Nedelea “a poftit” la o cunoscută influenceriță de la noi. Este vorba despre Lolrelai, pe numele său real Ștefania Costache, care a vorbit, în exclusivitate, despre mesajele pe care le-a primit de la fostul impresarei. În plus, blondina a spus adevărul și despre legătura dintre ea și vloggerul Andy Popescu.

Domnii din Capitală, unii cu portofele groase și “dare de mână”, își încearcă norocul prin DM-urile domnițelor. Cu cât mai voluptoasă și mai apetisantă, cu atât mai bine. Dacă mai e și puțin celebră, au sărit la atac! Iar Flavius Nedelea se află pe lista “pofticioșilor”. Cea care i-a căzut cu tronc a fost Lolrelai, fosta concurentă de la IUmor. I-a trimis un mesaj “jucăuș”, dar în egală măsură, decent, doar-doar va pica blondina în plasă.

Probabil mare i-a fost surprinderea când a constatat că Lolrelai l-a lăsat pe seen! Dacă a fost rănit ori ba în orgoliu, nu știm. În orice caz, acum afaceristul se bucură din plin de prezența Paulei, fosta iubită a lui Andy Popescu, iar până la proba contrarie, pare că s-a potolit cu “vânătoarea”.

Flavius Nedelea a încercat “să înscrie” la Lolrelai

Așa cum îi șade bine oricărui crai de București, și Flavius Nedelea și-a făcut periplul prin mesajele multor domnișoare de-a lungul timpului. La unele a mers, la altele deloc. Din ultima categorie face parte și Lolrelai, care nu s-a lăsat impresionată de câteva complimente legate de aspectul ei fizic. Dar mai multe detalii aflăm chiar de la ea.

“Mie mi-a spus Andy Popescu că fosta lui este acum împreună cu domnul acesta. Eu atunci i-am spus că nu știu cine este domnul. Când am intrat pe Instagram, am văzut că îmi dăduse mesaj. Mi-a scris: ‘Bună, Ștefania, mă uitam pe profilul tău, arăți senzațional!’ Eu nu i-am răspuns. De regulă, nu răspund la mesajele de genul acesta, în care îmi spun bărbații că sunt frumoasă, arăt bine.

Poate sunt eu mai ciudată. Eu răspund atunci când cineva îmi spune că sunt deșteaptă, scriu frumos. Bine, așa i-am răspuns și dentistului și nu a fost bine. Mie oricum îmi scriu multe persoane cunoscute, dar nu fac paradă cu asta”, a declarat Lolrelai pentru CANCAN.RO.

Lolrelai spune totul despre legătura cu Andy Popescu

De curând vă spuneam cum Andy Popescu s-a “răzbunat” pe fosta iubită și a plimbat două domnișoare pe la Istanbul, cu private jet-ul, iar una dintre ele era chiar Lolrelai. Ei bine, blondina vrea să spună cum au stat lucrurile, de fapt. Se pare că pe cei doi îi leagă doar o prietenie de câțiva ani, iar “regele bolizilor” nici nu a plimbat-o pe blondină cu avionul privat, nici nu a scos bani din buzunar pentru ea, în timpul șederii pe meleaguri turcești.

“Eu nu m-am plimbat cu private jet-ul, cu Andy. Alina e o amică de-ale mele, cu care i-am făcut lui cunoștință și pe care a ajuns să o simpatizeze. M-au invitat să merg și eu cu avionul privat, dar nu m-am dus. Eu am fost în Istanbul, cu niște prietene și l-am întrebat și pe el dacă vrea să vină. Eu pe el îl consider tot o prietenă și el știe asta, e ca sora mea (râde). Eu mi-am plătit tot, am cumpărat singură tot. Nu m-a plimbat nimeni nicăieri, nu a plătit el nimic. A fost o excursie organizată de mine, unde el s-a apropiat de prietena mea, Alina și a mers cu ea cu private jet-ul”, a mărturisit fosta concurentă de la IUmor.

