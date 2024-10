Lolrelai, interviu cutremurător: ce a rugat-o mama sa înainte de a muri. ”Promite-mi că faci asta!” A mimat zâmbetul la iUmor, deși fusese abuzată cu 5 zile în urmă

Ștefania Costache, cunoscută drept Lolrelai, fosta concurenta iUmor care l-a acuzat pe medicul stomatolog Costin Iulian Berechet de agresiune și abuz, a câștigat procesul împotriva bărbatului după o luptă de cinci ani. Medicul a fost condamnat la închisoare. A primit opt ani de închisoare pentru agresiune și alți șase pentru lipsire de libertate. În urma contopirii celor două pedepse, Costin Iulian Berechet a primit o condamnare de 10 ani de închisoare cu executare. În plus, medicul are interdicţie pe o perioadă de 5 ani să mai exercite meseria de stomatolog. Interdicția se aplică pentru o perioadă de cinci ani de la momentul eliberării. Totodată va trebui să plătească, victimei, daune morale de 50.000 euro. Așadar, după cinci ani de luptă, Lolrelai poate răsufla ușurată. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Ștefania Costache a dezvăluit cât de greu i-a fost în toți acești ani, dar și cum a reușit într-un final, să-i îndeplinească ultima dorință mamei sale.

Ștefania Costache poate, într-un final, să răsufle ușurată! După cinci ani, medicul care i-a aplicat substanțe halucinogene, a dus-o la el acasă și a abuzat-o, și-a primit pedeapsa. Bărbatul a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare. De-a lungul celor cinci ani, Ștefania Costache a depus numeroase probe la dosar și s-a luptat cu toată ființa pentru a câștiga procesul, ceea ce s-a și întâmplat, îndeplinindu-i astfel ultima dorință a mamei sale care a decedat în urmă cu trei ani.

Ștefania Costache, în lacrimi, după câștigarea procesului cu medicul care a abuzat-o!

„După cinci ani, am câștigat procesul. Medicul a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare și va trebui să îmi dea și daune morale. În acest dosar doar eu am fost, celelalte victime vor deschide și ele dosare pentru că nu pot fi cumulate. Deocamdată nu s-a întâmplat nimic, că tot aud că aș fi luat bani. Nu, nu am luat niciun ban, momentan. El este liber, a avut dreptul să facă apel, a făcut. Sper din tot sufletul ca până la sfârșitul anului să terminăm odată cu asta și să fie închis” , a spus Lolrelai pentru CANCAN.RO.

Ștefania Costache spune că datorită faptului că a avut curajul de a ieși public și a își spune povestea le-a determinat și pe celelalte victime să iasă la înaintare și să depună plângeri împotriva medicului. În plus, multe dintre faptele stomatologului, susține Ștefania, au fost făcute de multă vreme, dar victimele abuzului său nu au avut curaj sau, mai grav, nu au fost luate în seamă de autorități.

„Am stat de vorbă cu toate fetele, prin mine au depus și ele plângere, cu o parte dintre ele am mers eu la poliție să depună plângere. Din păcate, în multe dintre cazuri, fapta se întâmplase de mult timp, era foarte greu să se mai găsească dovezi, însă declarațiile lor și seriozitatea cu care au luptat alături de mine, au demonstrat un modus operandi al medicului. A crescut și credibilitatea mea.

Este foarte greu să demonstrezi un abuz din care tu nu îți amintești nimic, în care nu există imagini cu ce s-a întâmplat. Eu am fost un caz norocos într-o situație nefericită pentru că am avut acea probă ADN a medicului. M-am zbătut mult de tot se să facă toate aceste probe, probe care au venit mult mai târziu. A existat și cazul domnișoarei de 19 ani care venise să depună plângere înaintea mea. Nu a fost crezută de polițiști, ba chiar a fost convinsă să-și retragă plângerea că nu vor fi dovezi. Eu am fost cea care probabil trebuia să-i pună capac”, a mai dezvăluit Ștefania Costache.

Ștefania Costache i-a îndeplinit ultima dorință mamei sale! „Mama m-a rugat să nu mă tem de ce spune lumea!”

Cu câteva săptămâni înainte de abuz, Ștefania Costache filmase pentru iUmor, emisiunea unde a devenit cunoscută. Perioada a coincis cu momentul în care a fost abuzată de medic, astfel că momentul ei de faimă a fost umbrit de problemele pe care i le-a cauzat abuzatorul său.

„Eu filmasem pentru iUmor, și am apărut pentru prima dată pe sticlă la cinci zile distanță de la acest eveniment. A trebuit să anunț pe story pentru că făcea parte din contract. Eu plângeam și a trebuit să filmez zâmbitoare și să spun că apar la emisiune. Una dintre producătoarele de la iUmor m-a întrebat ce am pățit că nu mai am aceeași energie. Le-am povestit ce am pățit și din momentul acela au început să-mi spună să vin la emisiuni, să spun ce am pățit, să se deschidă o anchetă. Asta a fost una dintre ultimele dorințe pe care mama a apucat să mi le transmită. Mama nu știa că o să moară, însă când eu aveam dubii despre ce să fac mai departe”, a mai spus Lolrelai.

Faptul că devenise cunoscută prin prisma emisiunii, dar și faptul că mama sa a rugat-o de pe patul de moarte să nu-l lase pe medicul abuzator să scape nepedepsit, au mânat-o pe Lolrelai într-o luptă pe care, iată, după cinci ani a reușit să o câștige.

„Eu nu voiam să-mi spun atunci povestea. Le-am spus producătorilor că abia ce am ieșit și eu pe sticlă, vreau să fiu văzută ca o fată veselă, ca o fată sexy, nu vreau să spun povestea asta. Și atunci am avut discuția cu mama. Mi-a spus: `Mamă, nu există să te temi tu de ce spune lumea. Tu trebuie să faci tot ce îți stă în putință să-l închizi pe ăsta. Promite-mi că asta vei face pentru că eu am crescut o luptătoare`. La câteva luni după ce s-a stins mama mi-am dat seama că fără să ies public. nu voi reuși. Am pornit pe acest drum al blamării, un drum greu care a durat cinci ani. Și iată că acum pot să spun, da, am reușit. Lucrurile se așază exact atunci când trebuie să se așeze și probabil că a fost nevoie de toți anii aceștia și de lupta asta” , a mai povestit, cu lacrimi în ochi, Ștefania Costache.

