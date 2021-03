Motivele sfâșietoare pentru care Ștefania Costache a ascuns că a fost violată de un medic: “Știu că veți căuta să dați vina pe victimă” | VIDEO

Doinița Ștefania Costache, așa cum se numește în buletin vloggerița, a enumerat într-un mesaj video principalele motive pentru care a ascuns că a fost violată de un stomatolog. Înainte să o abuzeze în apartamentul său, medicul a drogat-o în cabinet și ea a crezut că substanța care i-a fost dată o va pregăti pentru intervenția pentru care era programată. Fosta concurentă de la “iUmor” este îngrozită la gândul că doctorul ar fi făcut și alte victime, având în vedere că el încă profesează, deși, este urmărit penal.

Ștefania Costache, despre motivele dureroase pentru care a ascuns violul

Potrivit declarațiilor sale, ea a stat în casa medicului stomatolog timp de patru ore în noaptea de 17 spre 18 februarie 2020; despre acea zi fatidică își amintește doar frânturi, iar specialiștii de la INML i-au spus că i s-ar fi dat așa-zisul drog al violului și, din păcate, la câteva ore de la consum, dispare din sânge și nu poate fi detectat la analize

“Poate avea efecte sedative, hipnotice, disociative sau poate induce amnezie. Pe de altă parte, GHB duce la pierderea capacităţii de orientare spaţială şi pierderi de memorie, acţionând asupra receptorilor de la nivelul cortexului cerebral prefrontal”, a explicat Florina Bojin, medic specialist Medicină de Laborator, relatează publicația Click.

În timpul vlogului postat recent, Ștefania Costache a subliniat că unul dintre motivele dureroase pentru care nu a spus ce i s-a întâmplat a fost reprezentat de faptul că s-a gândit la suferința pe care ar fi avut-o părinții săi; din nefericire, tatăl ei a încetat din viață pe 24 decembrie 2020, iar mama sa, pe 9 aprilie 2020, cu trei zile înainte de Paște.

“Ce vreau de la acest video și de ce acum? Cred că asta ar mai fi o altă întrebare: de ce am tăcut până acum… Am spus, principalul motiv… pentru că, voiam să văd ce șanse are realmente o victimă care… urmează întocmai procedura legală. În al doilea rând, anul trecut, ambii mei părinți trăiau și știu ce mentalitate au unii dintre oameni. Și știu ce gen de comentarii ar isca o astfel de dezvăluire. Știu că pentru mulți dintre voi, faptul că umbli mai dezbrăcată – deși, chiar o să pun o poză ca să vedeți cât de îmbrăcată eram, și în teniși, și total nemachiată, și cu părul prins într-un coc, adică nimic provocator la mine –, dar știu mentalitatea și știu că veți căuta să dați vina pe victimă.

Ce legătură are asta cu părinții mei? Dacă pe mine, să spunem: eu sunt călită în privința asta – a hate-ului generat în online – atât timp cât părinții mei trăiau, n-ași fi vrut să vadă astfe de reacții. Acum reacțiile voastre nu mai au pe cine răni, așa că dacă considerați că e necesar să vă imaginați alte povești decât cea pe care ați auzit-o, nu aveți decât. Dacă considerați că o femeie merită să pățească chestia asta pentru că se expune, este ok, este părerea voastră. Și, al treilea motiv pentru care de abia acum este că: da, chiar mi se întâmplă câteodată să nu pot să adorm liniștită, știind că cineva ar putea păți treaba asta și eu nu am făcut nimic să împiedic. În momentul ăsta eu am avertizat pe cine vrea să creadă să fie mai precaut când intră chiar și în cabinetul unui doctor”, a declarat carismatica blondă.

Fosta concurentă de la “iUmor” speră că vlogul său va fi văzut de cât mai multe femei, iar cele s-au tratat la același stomatolog și au pățit același lucru o vor contacta și, astfel, împreună, vor reuși să își facă dreptate în instanță.

“S-a început urmărirea penală împotriva lui (…), în martie dosarul a fost dat către procuratură. Și el nu este încadrat și la tentativă de viol, pentru că nu știm încă analizele, dar, clar la privare de libertate, pentru că, clar, eu nu aveam cum să îmi dau consimțământul să fiu dusă acasă la dânsul, mai ales la cum și singur relatează că mă aflam într-o stare deplorabilă”, a mai afirmat Ștefania Costache.