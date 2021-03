Cu durere în suflet, Ștefania Costache a dezvăluit a fost drogată și violată de un doctor: “Am depus plângere la poliție, am fost la INML”. Fosta concurentă de la iUmor a văzut imaginile surprinse de camerele video din blocul medicului | VIDEO

Ștefania Costache, una dintre fostele concurente de la “iUmor”, a dezvăluit într-un vlog experiența traumatizantă pe care a avut-o după ce a mers în cabinetul unui stomatolog. Blonda susține că medicul a drogat-o și, ulterior, a dus-o în apartamentul lui, unde a violat-o. Bărbatul neagă acuzațiile care i se aduc, însă, în fața polițiștilor, el s-a încurcat în explicații. Anchetatorii au intrat în posesia imaginilor surprinse de camerele de supravechere ale blocului în care doctorul locuiește, dar, din păcate, dosarul deschis pe numele acestuia bate pasul pe loc de un an.

Ștefania Costache susține că a fost drogată și violată de un doctor

Pe numele de scenă Lolrelai, Ștefania Costache a decis să își spună povestea teribilă la mai bine de un an, pentru că și-a dorit ca părinții ei să nu fie afectați de cuvintele urâte care ar urma să fie spuse la adresa sa… Fosta concurentă de la “iUmor” a făcut aici referire la cei care o vor condamna pentru ținutele sexy și provocatoare pe care le îmbracă uneori și a subliniat că, pe 17 februarie 2020, când a mers în cabinetul medicului stomatolog, ea era purta haine sport și era nearanjată.

În timpul declarațiilor în care i s-a simțit durerea din suflet, tânăra a mai spus că și-a pierdut anul trecut și mama, și tatăl. În plus, vloggerița a precizat că făcut public totul, pentru că intuiește că nu este singura victimă a medicului stomatolog, care, deși, este urmărit penal pentru tentativă de viol, el încă profesează.

“Luna asta se împlinește un an de zile de când am depus o plângere la poliție împotriva unui domn doctor stomatolog, care, în urma prezentării mele, pentru un (…), nu pot spune cu certitudine ce substanță mi-a administrat, pentru că, deși s-a împlinit un an, nu am primit rezultatele de la INML încă. Și, în urma administrării substanței, m-a dus la dânsul acasă vreme de vreo patru ore. Nu am nici cea mai mică amintire din acea seară, în afară de ce mi-a povestit fosta mea colegă de apartament și câteva flashuri din cabinet și un singur flash din spatele cabinetului, nu știu nimic. Cu toate astea, m-am ales cu un dosar, care are 98 de pagini mai exact… dosar care m-a ajutat, măcar din punctul ăsta de vedere… să îmi pun cât de cât cap la cap întâmplările. Sunt camere video care au surprins momentul în care intram cu dânsul în scara lui de bloc, în care eram total confuză, dezechilibrată și dezorientată, după cum scriu anchetatorii. De ce fac acest video? Pentru că mi-aș dori să știu de ce într-un an de zile nu s-a întâmplat nimic și nu știu nimic. Doi la mână, pentru că dânsul încă profesează și asta mă face să cred că orice altă femeie e în pericol să pățească același lucru. (…)”, a declarat Lolrelai în video-ul postat de curând pe contul ei de YouTube.

Nu rata: Scandal în semifinala iUmor! O concurentă a făcut dezvăluiri uluitoare despre trecutul sexual al lui Mihai Bendeac

Ștefania Costache s-a prezentat la INML a doua zi

“Mi-a dat, din punctul meu de vedere, cam multă lidocaină. Am înțeles, ulterior, de la doamnele de la INML că această substanță acoperă presupusa substanță pe care mi-a administrat-o, așa-numitul drog al violului. Ulterior, mi-a aplicat un gel care avea un gust de oțet și care, mi-a spus, să îl țin în gură fără să clătesc două minute și pe care mi-a spus să îl înghit. (…) El insista să îl înghit. (…) De acolo, lucrurile devin neclare, îmi amintesc când m-am ridicat de pe scaun că eram extrem de amețită, m-am sprijinit de biroul de lângă. (…) Am zis că nu e ok, că nu mai pot să focusez imaginea, m-am speriat. Am ieșit din cabinet, nu știu mai departe. (…) Se pare că dânsul, din soar, m-a suit în mașina dumnealui, m-a dus la el acasă, de la ora 7 seara până pe la 1 noaptea, m-a dus tot el înapoi”, a mai povestit fosta concurentă de la “iUmor”.

Tânăra se teme că substanța care i-a fost administrată nu va ieși la analizele pe care și le-a făcut la Institutul Național de Medicină Legală “Mina Minovici”, pentru că ar fi trecut prea mult timp din momentul în care a fost ingerată și până când i-a fost recoltat sânge.

“Am depus plângerea, am stat opt ore… S-a pierdut foarte mult timp, această substanță, dacă este cea bănuită de mine, cât și de cei de la INML, iese din sânge în maximum 24 de ore… Am ajuns la INML la 12 noaptea, dacă substanța a fost administrată cu o zi înainte, la ora 18:00, există posibilitatea să nu fie găsită. (…) Eu nu eram eu, eram docilă când dădeam declarații. Eram așa cum sunt victimele de obicei…”, a mai mărturisit Ștefania Costache.

“Își amintește că a fost pipăită în zona sânilor, iar a doua zi, a constatat disconfort în zona vaginală”, se arată în actele din dosarul cercetării penale a cazului.

Fosta concurentă de la “iUmor” speră că vlogul său va fi văzut de cât mai multe femei, iar cele s-au tratat la același stomatolog și au pățit același lucru o vor contacta și, astfel, împreună, vor reuși să își facă dreptate în instanță.