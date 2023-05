Procesul Ștefaniei Costache, una dintre fostele concurente iUmor, cu stomatologul Costin Berechet, bate pasul pe loc! Au trecut trei ani de când bărbatul, după ce Ștefania a mers în cabinetul lui pentru servicii stomatologice, a drogat-o și violat-o, după cum a mărturisit chiar ea în urmă cu doi ani. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Lolrelai, așa cum e cunoscută în spațiul public, iar blonda și-a exprimat dorința ca stomatologul să ajungă în spatele gratiilor. Totuși, Ștefania susține că nu sunt șanse prea mari să se întâmple acest lucru și, în același timp, nu înțelege poziția soției medicului, ea de profesie psihiatru. Toate declarațiile, pe larg, în articolul de mai jos!

La începutul anului 2021, Ștefania Costache a decis, printr-un vlog, să-și povestească experiența traumatizantă trăită în anul 2020, după vizita într-un cabinet stomatologic. Blonda a susținut că a fost drogată și, ulterior, dusă în apartamentul medicului Costin Berechet, unde a fost violată de acesta.

De la teribila întâmplare au trecut mai bine de trei ani. Pe atunci, a fost depusă plângere de Lolrelai, pe numele stomatologului, iar ancheta s-a complicat după ce medicul a negat vehement acuzațiile. Totuși, Ștefania Costache a declarat, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, că nu s-a putut demonstra violul, fiind motivul pentru care cazul a fost încadrat doar la abuz sexual.

În aceeași măsură, blonda și avocatul acesteia încearcă din răsputeri să convingă judecătoarea să schimbe încadratura, dorința Ștefaniei fiind ca stomatologul să ajungă în spatele gratiilor pentru ce i-a făcut atât ei, cât și celorlalte femei care și-au făcut curaj și au depus plângeri pe numele lui Costin Berechet.

„El este căsătorit cu o psihiatră, nu înțeleg cum nu vede că e nebun„

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Ștefania Costache a mai menționat, printre altele, că a văzut în stenogramele puse la dispoziție de anchetatori că stomatologul îi adresează, prin conversații cu alți prieteni, cuvinte jignitoare. Mai mult, fosta concurentă de la iUmor nu înțelege poziția soției medicului în acest caz.

„A făcut avocatul lui contestație, i s-a respins și mai departe nu știu… Totul e în favoarea mea, tot ce au scris cei trei procurori. Teoretic e de bine, practic… Dumnezeu cu mila. Daune morale a cerut avocatul meu, dar ce aș vrea eu, dacă mă întrebi pe mine, aș vrea să fie închis. Dar înțeleg că nu prea am șanse. El mai avea și plângeri penale, chiar cu 6 luni înaintea mea, el are vreo 10 plângeri care s-au adăugat la mine la dosar, însă a fost încadrat la abuz sexual pentru că nu s-a putut demonstra violul. Chiar dacă au găsit sperma lui în voma mea, pe geacă, nu s-a putut demonstra violul. Și atunci, pentru abuz, mi se pare că fiind la prima faptă, nu știu, nu i se dă nimic. Chiar dacă putea să mă omoare, chiar dacă m-a sechestrat împotriva voinței mele. Noi încercăm să schimbăm și încadrările, am făcut cerere către doamna judecătoare că nu are cum să fie doar abuz.

El nu a mai încercat să ia legătură cu mine în toată perioada asta, însă am văzut din dosar că vorbește despre mine, adică au scos stenogramele procurorii și sunt discuții între el și un prieten în care mă înjură pe mine, pe avocat.

El este căsătorit cu o psihiatră, nu înțeleg cum nu vede că e nebun, are și o fetiță, mama lui e cadru didactic și tatăl lui, din ce am înțeles, ar fi director de silozuri în Călărași. Nu pot să înțeleg de nicio culoare… e clar că soția lui nu are cum să îl creadă nevinovat. Adică OK, a ieșit cu una, să spunem, când am ieșit eu și am vorbit. Poți să pui la îndoială. Dar când vin alte 20 care vorbesc… De diferite vârste, din diferite orașe, din diferite perioade. Începi să te prinzi că nu e un complot împotriva bărbatului tău. Că nu suntem în filme. Având și o fetiță… E clar că e dezaxat. Eu mi-aș proteja copilul în locul ei”, a declarat Ștefania Costache, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

