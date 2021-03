Noi detalii despre stomatologul acuzat de viol de Ștefania Costache. O altă victimă în dosar: „Eram o puștoaică. Mi-a zis că a făcut facultatea pe bani”

Aproximativ șase fete au contactat-o pe concurenta de la iUmor Ștefania Costache, după ce aceasta și-a făcut publică trauma din urmă cu un an. Fetele respective au mărturisit că au avut parte de experiențe similare, cu același medic. Noi detalii ies la iveală despre studiile bărbatului.

Acest medic stomatolog i-a mărturisit uneia dintre victimele sale că el „a făcut facultatea pe bani” și că nu știe teorie, ci doar „practică”. Tânăra abia terminase liceul când a avut parte de aceasta neplăcută experiență.

„Acum aproximativ patru ani în aveam pe domnul doctor pe Facebook. Mi-a făcut o programare pentru o problemă la un dinte. Am ajuns la cabinet, m-a pus pe scaun, s-a apucat de plombă, i-am spus că mă doare, mi-a spus că îmi face o anestezie. Mi-a spus că el a făcut facultatea pe bani și că el nu știe teorie, el știe practică. Am început să fiu foarte panicată. După ce a terminat procedura, și-a aprins o țigară, a început să îmi facă masaj pe spate și să mă pupe pe gât. M-a salvat faptul că mama mea mă suna încontinuu. Nu am vrut să spun la nimeni, eu abia terminasem liceul, ar fi ieșit urât, nu cred că mă credea nimeni, el era medic și eu o puștoaică”, a mărturisit una dintre victimele stomatologului agresor.

