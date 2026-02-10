Acasă » Știri » Sărbătoare mare pe 10 februarie: Sfântul Haralambie, făcător de minuni și apărător de boli. Ce rugăciune trebuie să rostești azi

Sărbătoare mare pe 10 februarie: Sfântul Haralambie, făcător de minuni și apărător de boli. Ce rugăciune trebuie să rostești azi

De: Anca Chihaie 10/02/2026 | 10:32
Sărbătoare mare pe 10 februarie: Sfântul Haralambie, făcător de minuni și apărător de boli. Ce rugăciune trebuie să rostești azi
Sărbătoare mare pe 10 februarie: Sfântul Haralambie, făcător de minuni și apărător de boli. Ce rugăciune trebuie să rostești azi

Pe 10 februarie, calendarul ortodox marchează pomenirea Sfântului Mucenic Haralambie, o zi cu puternică încărcătură spirituală pentru credincioșii care îi cer ajutorul în vreme de boală, încercare și neliniște. Sărbătoarea este notată cu cruce neagră și este asociată, în tradiția populară, cu ideea de ocrotire împotriva epidemiilor, a foametei și a suferințelor trupești. În multe comunități, această dată este privită ca un prilej de rugăciune pentru sănătate și echilibru sufletesc, iar evlavia față de sfânt s-a păstrat de-a lungul secolelor.

Sfântul Haralambie a trăit în Magnezia din Asia Mică și a fost cunoscut ca episcop care a propovăduit credința creștină într-o perioadă marcată de persecuții. Contextul istoric al domniei împăratului Septimiu Sever a fost unul dificil pentru comunitățile creștine, iar refuzul de a renunța la credință a atras asupra sa suferințe și chinuri.

Ce rugăciune trebuie să rostești azi

Tradiția bisericească îl amintește ca pe un slujitor statornic, care a rămas fidel convingerilor sale până la sfârșit, martiriul său fiind consecința unei vieți dedicate credinței. Vârsta înaintată la care a pătimit, peste un secol de viață, a contribuit la imaginea sa de model de tărie și rezistență spirituală.

În spațiul românesc, cinstirea Sfântului Haralambie a căpătat o semnificație aparte. În mentalul colectiv, el este perceput drept protector împotriva molimelor și al lipsurilor, iar evocarea sa apare frecvent în cronici și tradiții legate de perioade de epidemie. În trecut, comunitățile apelau la rugăciuni și slujbe speciale în momentele de criză sanitară, considerând că ajutorul divin poate aduce alinare și speranță. Evocarea numelui său este legată de mai multe episoade istorice în care populația a trecut prin încercări severe, iar credința a funcționat ca sprijin moral și spiritual.

Relatările istorice menționează numeroase perioade în care locuitorii din Țara Românească și Moldova au cerut ocrotire în fața epidemiilor devastatoare. Una dintre cele mai dramatice situații a fost epidemia de ciumă de la începutul secolului al XIX-lea, când pierderile umane au fost uriașe, iar teama și nesiguranța au marcat profund viața cotidiană. În astfel de contexte, practica religioasă s-a intensificat, iar cinstirea Sfântului Haralambie a devenit parte integrantă a modului în care oamenii încercau să facă față suferinței colective.

„Sfinte Mucenice Haralambie, făcător de minuni și apărător de boli, mijlocește înaintea Preaputernicului Dumnezeu pentru sănătatea noastră, pentru pacea sufletească și pentru izbăvirea noastră de orice primejdie. Ajută-ne să trăim în credință, curaj și bucurie, și să ne întărim în adevărul lui Hristos. Amin.”, este rugăciunea pe care trebuie să rostești astăzi.

Cea mai puternică rugăciune de Sfânta Maria Mică. Rostește aceste cuvinte azi, 8 septembrie 2025, și vei scăpa de necazuri!

Cea mai puternică rugăciune către Sfinții Constantin și Elena. Rostește aceste cuvinte azi, 21 mai 2025, și vei scăpa de necazuri!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Categoria de români care va rămâne fără certificatele de handicap. Ilie Bolojan a anunțat controale majore
Știri
Categoria de români care va rămâne fără certificatele de handicap. Ilie Bolojan a anunțat controale majore
Alin Borcan este furios pe Sibel! Susține că soția lui a făcut întrerupere de sarcina: „E bolnavă și a luat pastilă de-aia”
Știri
Alin Borcan este furios pe Sibel! Susține că soția lui a făcut întrerupere de sarcina: „E bolnavă și…
Bolojan: Mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat
Mediafax
Bolojan: Mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat
Lumea muzicii de petrecere, terorizată de cel mai sângeros cuțitar din București. „Briceagul meu taie și roboții!”
Gandul.ro
Lumea muzicii de petrecere, terorizată de cel mai sângeros cuțitar din București. „Briceagul...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Adevarul
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel...
Elevi care au urmărit serialul „Squid Game” ar fi fost executați în Coreea de Nord, susține Amnesty International
Digi24
Elevi care au urmărit serialul „Squid Game” ar fi fost executați în Coreea...
Medicii amenință cu greva generală
Mediafax
Medicii amenință cu greva generală
Parteneri
Imagini uitate cu Raluca Bădulescu când avea 121 de kilograme. Cum arăta înainte de operația de micșorare a stomacului
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Raluca Bădulescu când avea 121 de kilograme. Cum arăta înainte de operația...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
Digi 24
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o...
A fost Jeffrey Epstein agent Mossad? Noile documente publicate de SUA adâncesc misterul: „Oricine poate fi spion”
Digi24
A fost Jeffrey Epstein agent Mossad? Noile documente publicate de SUA adâncesc misterul: „Oricine poate...
EXCLUSIV | Blindate românești: Firma care va produce 200 de vehicule/an
Promotor.ro
EXCLUSIV | Blindate românești: Firma care va produce 200 de vehicule/an
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
„Fuga” este cheia: Răspunsul suprinzător dat de comandantul trupelor franceze din România
go4it.ro
„Fuga” este cheia: Răspunsul suprinzător dat de comandantul trupelor franceze din România
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Lumea muzicii de petrecere, terorizată de cel mai sângeros cuțitar din București. „Briceagul meu taie și roboții!”
Gandul.ro
Lumea muzicii de petrecere, terorizată de cel mai sângeros cuțitar din București. „Briceagul meu taie...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Categoria de români care va rămâne fără certificatele de handicap. Ilie Bolojan a anunțat controale ...
Categoria de români care va rămâne fără certificatele de handicap. Ilie Bolojan a anunțat controale majore
Alin Borcan este furios pe Sibel! Susține că soția lui a făcut întrerupere de sarcina: „E bolnavă ...
Alin Borcan este furios pe Sibel! Susține că soția lui a făcut întrerupere de sarcina: „E bolnavă și a luat pastilă de-aia”
Mulți copii sunt mutați la școlile de stat din România. Motivul pentru care părinții aleg să renunțe ...
Mulți copii sunt mutați la școlile de stat din România. Motivul pentru care părinții aleg să renunțe la cele private
Gabriela Oțil a explicat motivul pentru care toată familia s-a mutat la bloc: „Este foarte periculos, ...
Gabriela Oțil a explicat motivul pentru care toată familia s-a mutat la bloc: „Este foarte periculos, nu știu ce se întâmplă”
Francesca și TJ Miles au devenit părinți! Artista nu s-a putut opri din plâns înainte de a naște. ...
Francesca și TJ Miles au devenit părinți! Artista nu s-a putut opri din plâns înainte de a naște. Avem imaginile
De la hiturile clasice la „The Sun”: Haddaway revine cu forță și ajunge pentru prima dată la ...
De la hiturile clasice la „The Sun”: Haddaway revine cu forță și ajunge pentru prima dată la București în 2026
Vezi toate știrile
×