Cea mai puternică rugăciune de Sfânta Maria Mică. Rostește aceste cuvinte azi, 8 septembrie 2025, și vei scăpa de necazuri!

În mod special, femeile care își doresc copii, dar și cele însărcinate obișnuiesc să se roage Maicii Domnului în această zi. Primele cer ajutor pentru a putea rămâne însărcinate, iar celelalte se roagă pentru o naștere ușoară și pentru sănătatea pruncului.

De Sfânta Maria Mică, fiecare credincios este îndemnat să rostească o rugăciune închinată Maicii Domnului. Chiar și o rugăciune scurtă are o putere mare, dacă este spusă cu inimă curată și cu credință.

Rugăciunea pe care să o rostești pe 8 septembrie:

”Sfântă Maria, mă îndrept plin de încredere către Tine, cerându-ți ajutor! Cred cu tărie că mă vei asculta în necazul meu și mă vei sprijini când îmi este greu. Spre a-ți arăta recunoștința mea, îți făgăduiesc să fac cunoscută și altora această rugăciune. Te rog, cu umilință, să îmi aduci liniște în tristețea și durerile mele. În numele negrăitei rugăciuni și bucurii care ți-a cuprins inima când ai oferit adăpost Mântuitorului lumii în casa ta din Betania, te implor, roagă-te pentru mine și familia mea ca să-l păstrăm pe Dumnezeu în inimă astfel încât să ne învrednicim a primi ajutor în nevoile noastre, mai ales în durerea care mă copleșește acum (dorința). Te implor, Ajutătoarea celor aflați în suferință, înfrânge orice greutăți precum ai înfrânt balaurul care șade la picioarele tale.” După aceasta se rostește rugăciunea Tatăl Nostru, apoi următoarele cuvinte cuvintele: ”Bucură-te Marie, cea plină de Dar, Domnul este cu Tine! Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecului tău care a născut pe Mântuitorul sufletelor noastre Iisus Hristos. Sfântă Marie, Maica de Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii acum și în ceasul morții noastre. Amin!”.

CITEȘTE ȘI:

Mesaje de ‘La mulți ani!’ de Sfânta Maria! Trimite-le sărbătoriților o urare specială

Ce este bine să dai de pomană de Sfânta Maria Mică. Tradiții și semnificații importante pentru această zi