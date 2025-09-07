Acasă » Știri » Mesaje de ‘La mulți ani!’ de Sfânta Maria! Trimite-le sărbătoriților o urare specială

Mesaje de ‘La mulți ani!’ de Sfânta Maria! Trimite-le sărbătoriților o urare specială

De: Andreea Stăncescu 07/09/2025 | 23:00
Mesaje de 'La mulți ani!' de Sfânta Maria! Trimite-le sărbătoriților o urare specială
Ce urări să spui de Sf Maria

Ziua de 8 septembrie aduce una dintre cele mai mari sărbători ale toamnei și anume Nașterea Maicii Domnului. Cu această ocazie, peste două milioane de români își sărbătoresc onomastica, purtând numele Maria sau derivatele acestuia. Este un moment de sărbătoare în care fiecare dintre noi își poate exprima gândurile bune și cele mai frumoase urări pentru cei dragi.

În această zi specială, oamenii aleg să fie mai aproape unii de alții, să ofere un zâmbet sau un simplu „La mulți ani!” spus din inimă. Sfânta Maria Mică este prăznuită în Biserica Ortodoxă în data de 8 septembrie în fiecare an. Nu este doar o sărbătoare religioasă, ci și un prilej de a ne arăta recunoștința și dragostea față de cei care ne fac viața mai frumoasă, purtând un nume atât de special.

Urări deosebite de Sfânta Maria

  • La mulți ani, Maria! Să ai parte de sănătate și iubire infinită. Îți doresc ca Dumnezeu să te binecuvânteze mereu!
  • Să fii mereu înconjurat de iubire și armonie! La mulți ani plini de bucurie și speranță!
  • La mulți ani! Fie ca viaţa să-ți aducă numai bucurie, iubire și fericire. Să fii mereu înconjurat de prieteni sinceri și de momente frumoase!
  • Să ai o zi specială, plină de surprize plăcute și gânduri bune de la toți cei care te apreciază. La mulți ani, Maria!
  • Fie ca Sfânta Maria să-ți aducă binecuvântare, noroc și fericire în fiecare zi din viața ta.
  • La mulți ani! Să ai parte de zâmbete curate, de îmbrățișări calde și de vise împlinite.
  • Să porți numele Sfintei cu mândrie și să ai mereu sufletul plin de lumină și iubire!
  • La mulți ani de Sfânta Maria Mică! Să ai parte de sănătate și liniște sufletească. Sărbătorește cu inima deschisă și cu zâmbetul pe buze!
  • Fie ca Sfânta Maria să-ţi aducă numai bucurii și zâmbete, să fii mereu înconjurat/ă de prieteni adevăraţi și de familia iubitoare!
  • La mulți ani cu ocazia acestei sărbători minunate! Fie ca drumul vieții tale să fie presărat cu speranță, iubire și armonie.
  • Dragă Maria, La mulți ani! Îți doresc o zi plină de râsete și voie bună, alături de oameni dragi. Să ai parte de toate lucrurile frumoase pe care le doreşți!
  • La mulți ani fericiți! Să fii mereu iubită, apreciată și să primești înapoi toată bunătatea pe care o dăruiești.
  • Astăzi, de Sfânta Maria, îți doresc ca toate visele să devină realitate, să trăiești fiecare zi cu bucurie și să păstrezi mereu în suflet lumina credinței.
  • La mulți ani! Să-ți fie sufletul plin de bucurie și inima mereu deschisă pentru lucrurile minunate!
  • Îți doresc ca fiecare zi să fie mai frumoasă decât cea precedentă! La mulți ani! Să ai parte de oameni dragi și momente fericite.
  • La mulți ani! Să te bucuri de fiecare clipă din viața ta. Îți doresc o zi plină de surprize plăcute și amintiri frumoase.

CITEȘTE ȘI: Ce este bine să dai de pomană de Sfânta Maria Mică. Tradiții și semnificații importante pentru această zi

Tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria Mică. Ce NU ai voie să faci pe 8 septembrie, ca să nu ai parte de ghinion tot anul

Mănânci pâine feliată KB din supermarket? Din ce este făcută, de fapt, potrivit lui Dragoș Pătraru
Mănânci pâine feliată KB din supermarket? Din ce este făcută, de fapt, potrivit...
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru a participa la reality show-ul produs de Antena 1
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru...
Tags:
Iți recomandăm
Cum a arătat Luna în timpul eclipsei totale sau ‘Luna sângerie’. Primele imagini
Știri
Cum a arătat Luna în timpul eclipsei totale sau ‘Luna sângerie’. Primele imagini
Doliu în jurnalismul românesc. Sorin Stanciu, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști, a murit
Știri
Doliu în jurnalismul românesc. Sorin Stanciu, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști, a murit
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
Mediafax
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
Mănânci pâine feliată KB din supermarket? Din ce este făcută, de fapt, potrivit lui Dragoș Pătraru
Gandul.ro
Mănânci pâine feliată KB din supermarket? Din ce este făcută, de fapt, potrivit...
FOTO. Cum arată seducătoarea de fotbaliști: „Nu mi-am făcut nicio operație”
Prosport.ro
FOTO. Cum arată seducătoarea de fotbaliști: „Nu mi-am făcut nicio operație”
Controversele din spatele sfințirii lui Carlo Acutis, „influencerul lui Dumnezeu”, canonizat duminică de Papa Leon XIV. Ce acuzații se aduc Vaticanului
Adevarul
Controversele din spatele sfințirii lui Carlo Acutis, „influencerul lui Dumnezeu”, canonizat duminică de...
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
Digi24
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Mediafax
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Parteneri
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare zi pentru a se menține tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare...
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”
Click.ro
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la...
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
WOWBiz.ro
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în...
O britanică de 23 de ani a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Mama ei zice că a făcut „o greșeală stupidă” și cere ajutor
Antena 3
O britanică de 23 de ani a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai....
VIDEO Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate de ministrul Rogobete
Digi 24
VIDEO Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate...
Ar putea omul să devină nemuritor prin transplanturi de organe? Adevărul din spatele dialogului despre traiul veșnic dintre Putin și Xi
Digi24
Ar putea omul să devină nemuritor prin transplanturi de organe? Adevărul din spatele dialogului despre...
Opel Frontera 2025 - „spaima” lui Duster? Ce am descoperit la testul din România
Promotor.ro
Opel Frontera 2025 - „spaima” lui Duster? Ce am descoperit la testul din România
El este bărbatul de 40 de ani care a murit ars de viu, după ce s-a prăbușit cu mașina de pe podul de pe Centura Capitalei. Ar fi suferit din dragoste
kanald.ro
El este bărbatul de 40 de ani care a murit ars de viu, după ce...
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă:
StirileKanalD
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de...
Cine este iubitul fiicei Maiei Morgenstern, Adrian Ciobanu? Acesta este un cunoscut actor, devenit de curând și tătic!
kfetele.ro
Cine este iubitul fiicei Maiei Morgenstern, Adrian Ciobanu? Acesta este un cunoscut actor, devenit de...
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
WOWBiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat...
Unde se ducea Cristi, tânărul de 21 de ani mort în accidentul de la Budeasa. Rudele şi prietenii, în şoc
observatornews.ro
Unde se ducea Cristi, tânărul de 21 de ani mort în accidentul de la Budeasa....
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Funcția care face senzație pe Samsung. Cei cu iPhone mai au de așteptat
go4it.ro
Funcția care face senzație pe Samsung. Cei cu iPhone mai au de așteptat
Cum să vezi GARANTAT eclipsa de Lună de duminică?
Descopera.ro
Cum să vezi GARANTAT eclipsa de Lună de duminică?
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă,...
Legenda care și-a vândut medaliile de aur olimpice și casa, ca să se mute definitiv din țară. Destinația spectaculoasă aleasă pentru a începe o nouă viață
Fanatik.ro
Legenda care și-a vândut medaliile de aur olimpice și casa, ca să se mute definitiv...
De câte ori a fost căsătorit Ilie Năstase. Cine au fost femeile din viața marelui tenismen, de fapt
Fanatik.ro
De câte ori a fost căsătorit Ilie Năstase. Cine au fost femeile din viața marelui...
Elena Udrea a fost urmărită. Secretul din spatele pozelor ce-au schimbat cursul prezidențialelor: Le-au dat cu 3 zile înainte de vot
Capital.ro
Elena Udrea a fost urmărită. Secretul din spatele pozelor ce-au schimbat cursul prezidențialelor: Le-au dat...
Scandal-monstru în GAŞCA ZURLI! Bucătărașul Lulu o calcă în picioare pe Mirela Retegan şi o acuză de DELAPIDARE
Romania TV
Scandal-monstru în GAŞCA ZURLI! Bucătărașul Lulu o calcă în picioare pe Mirela Retegan şi o...
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Go4Games
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Plata în numerar vs plata pe card pentru pensii. Florin Manole: Nu obligăm pe nimeni, dar încurajăm a doua variantă
Capital.ro
Plata în numerar vs plata pe card pentru pensii. Florin Manole: Nu obligăm pe nimeni,...
Ce s-a ales de asasinii lui Escobar care au supraviețuit războiului cocainei
evz.ro
Ce s-a ales de asasinii lui Escobar care au supraviețuit războiului cocainei
Ce salariu primește acest srilankez, după 3 ani de muncă în România: „Aduc aici toată Sri Lanka!”
Gandul.ro
Ce salariu primește acest srilankez, după 3 ani de muncă în România: „Aduc aici toată...
Vedeta din România care trece printr-o perioadă teribilă: a ajuns la divorţ la doar 3 luni de la nuntă
as.ro
Vedeta din România care trece printr-o perioadă teribilă: a ajuns la divorţ la doar 3...
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
A1
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a...
Mesaje pentru începutul noului an școlar 2025-2026. Idei de urări pentru elevi, profesori și părinți: „Să pornești cu încredere în acest nou capitol și să te bucuri de fiecare pas pe care îl faci spre cunoaștere. Succes!”
radioimpuls.ro
Mesaje pentru începutul noului an școlar 2025-2026. Idei de urări pentru elevi, profesori și părinți:...
Ce avere are Simona Halep. Afacerile cu care a dat lovitura cea mai mare jucătoare din istoria tenisului românesc
Fanatik.ro
Ce avere are Simona Halep. Afacerile cu care a dat lovitura cea mai mare jucătoare...
Anca Surdu dezvăluie cum se comportă Denis Alibec cu ea. Gigi Becali spunea că sportivul s-a schimbat, însă care e adevărul?
Fanatik.ro
Anca Surdu dezvăluie cum se comportă Denis Alibec cu ea. Gigi Becali spunea că sportivul...
Știrile zilei, 2 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 2 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum a arătat Luna în timpul eclipsei totale sau ‘Luna sângerie’. Primele imagini
Cum a arătat Luna în timpul eclipsei totale sau ‘Luna sângerie’. Primele imagini
Teodora de la Casa iubirii, ispitită din toate direcţiile! CANCAN.RO are detalii EXPLOZIVE despre idila ...
Teodora de la Casa iubirii, ispitită din toate direcţiile! CANCAN.RO are detalii EXPLOZIVE despre idila “secretă” cu Alin Simoiu. L-a “atacat” pe Instagram!
Bianca Pop, ispita care nu ieșea din casă fără 1.000 de euro cash, momentul adevărului: cum i s-a ...
Bianca Pop, ispita care nu ieșea din casă fără 1.000 de euro cash, momentul adevărului: cum i s-a schimbat viaţa de când a plecat din România: „Mi-am alinat tristețea cu anumite vicii”
Bătălie crâncenă pentru marele premiu de la Exatlon! Dezvăluiri în premieră direct din Republica ...
Bătălie crâncenă pentru marele premiu de la Exatlon! Dezvăluiri în premieră direct din Republica Dominicană: “Competiția e foarte grea. Jucăm pe o ploaie torențială”
După ce Spike şi-a făcut iubită, Livia EX-Bordea primeşte lovitura de graţie de la fostul soţ! ...
După ce Spike şi-a făcut iubită, Livia EX-Bordea primeşte lovitura de graţie de la fostul soţ! Vrea să scape definitiv de urmele trecutului: “O bag unde îi place ei, în întuneric”
Doliu în jurnalismul românesc. Sorin Stanciu, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști, a murit
Doliu în jurnalismul românesc. Sorin Stanciu, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști, a murit
Vezi toate știrile
×