Circuitul RXF se cutremură! A ”comis-o” cu o minoră! ”Am vorbit cu părinții fetei!”

Un nou scandal șocant își țese povestea incredibilă în showbizul românesc. De data aceasta, protagonistul este Ovidiu Neveu, acuzat că a avut o legătură cu o minoră. De partea acuzatorului se situează „Justițiarul din Berceni”, cunoscut pentru faptul că „vânează prădătorii” care vor să profite de fete inocente. Și de data aceasta, spiritul civic l-a împins să facă dezvăluiri cu adevărat tulburătoare despre…preferințele luptătorului. CANCAN.RO are detalii despre întreaga situație, dar și declarațiile lui Neveu, care dezminte toate informațiile.

Ovidiu Neveu se află în mijlocul unui scandal de proporții! Totul a pornit în momentul în care Justițiarul din Berceni a „săpat” și a aflat detalii despre activitățile luptătorului de MMA. Din spusele lui, Neveu a ieșit cu o minoră, pe care a luat-o de la Sibiu, apoi a adus-o la domiciliul său, în București, acolo unde a pus-o să-i facă curat în casă, iar din videoclipul postat pe rețelele de socializare dă de înțeles că ar fi existat ceva mai mult între ei. În plus, se pare că luptătorul a mințit în legătură cu vârsta lui, și i-a spus fetei că are 24 de ani.

Justițiarul nu a specificat câți ani ar avea fata respectivă, însă dintr-o postare pe rețelele de socializare făcută de tânără reiese că anul trecut a împlinit 15 ani. Pe de altă parte, luptătorul neagă vehement faptul că fata ar fi minoră. Recunoaște că a ieșit cu ea, însă susține până în pânzele albe faptul că are 18 ani împliniți. Ba mai mult decât atât, el spune că ar fi avut și acordul părinților ei pentru această…escapadă.

Ovidiu Neveu, acuzat că a avut o relație cu o minoră

Justițiarul din Berceni, pe numele său real Alexandru Constandachi a făcut publice informațiile șocante despre derapajul lui Neveu. Acesta din urmă însă joacă o altă carte, cea a „nevinovatului”, iar declarațiile sale sunt clare: a avut, într-adevăr, o legătură cu fata respectivă, însă el spune că tânăra este născută în anul 2007 și că ar fi împlinit deja 18 ani.

„M-am întâlnit, într-adevăr cu o fată la Sibiu, dar are 18 ani, nu vreau să-i fac eu vizualizări Justițiarului. Eu am vorbit cu părinții fetei la telefon, mama ei, tatăl ei știau de noi, nu a fost nicio problemă. Nu e minoră fata, are 18 ani, nu ce insinuează el, ea e născută în 2007. El de ce nu a spus în video câți ani are ea? El a lăsat-o în coadă de pește cum ar fi, că la RXF ar trebui să meargă și fete de 14, 15, 16 ani. Treaba asta cu fata nu a fost acum, s-a întâmplat mai demult, înainte să fiu eu cu Beatrice, acum vreo două săptămâni. Acum, el nu mai are content și vrea să facă vizualizări”, a declarat Neveu pentru CANCAN.RO.

