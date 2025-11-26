Averea fantomă a Laviniei lui Pescobar! Tatăl ei trăiește ca milionarii, dar pe hârtie nu valorează mai nimic!

Lavinia Stoica, fosta „mână dreaptă” a lui Pescobar, se află în centrul celui mai fierbinte scandal al momentului, după ce s-a aflat că nu și-a dat demisia, ci a fost concediată. Pe măsură ce povestea se amplifică, ies la iveală detalii noi despre viața personală a focoasei brunete, dar și despre familia ei. CANCAN.RO a luat la puricat „averea” clanului Stoica, în contextul speculațiilor apărute online potrivit cărora tatăl Laviniei ar fi milionar.

Originară din Dărmănești, județul Argeș, Lavinia părea că a dat lovitura după ce a ajuns în anturajul lui Pescobar. Tânăra, care cochetează și cu zona de influencer, era considerată „omul de bază” al celebrului patron, fiind implicată în administrarea business-ului și având un rol-cheie în viața profesională a acestuia. S-a vorbit chiar și despre un salariu fabulos, estimat la aproximativ 20.000 de euro pe lună.

Însă visul frumos s-a terminat pentru frumoasa brunetă, care a ieșit din celebrul restaurant pe ușa din dos, după ce a „călcat în străchini”. Inițial, Lavinia le-a transmis urmăritorilor că și-a dat demisia, însă Pescobar a avut altă versiune: a ieșit public și a spus clar că a dat-o afară, după ce ar fi depus la bancă o bancnotă falsă de 50 de euro provenită din încasări. Incidentul ar fi cauzat blocarea conturilor firmei, iar Paul Nicolau nu a iertat-o.

Rămasă șomeră, Lavinia se afișează în online fără griji: momente romantice cu iubitul ei, locații exclusiviste, activități scumpe. La un asemenea fost salariu, nu e de mirare că-și permite. Totuși, au apărut zvonuri care susțin că Lavinia nici nu ar fi avut nevoie de jobul de la Pescobar, pentru că ar proveni dintr-o familie înstărită, iar tatăl ei ar fi milionar.

CANCAN.RO a verificat informația.

Ce afaceri are tatăl Laviniei?

În acte, tatăl Laviniei Stoica a figurat în trecut ca administrator în două firme: una specializată în transport rutier de marfă și alta în cultivarea cerealelor.

Niciuna dintre ele, însă, nu a înregistrat cifre de afaceri care să se apropie de nivelul milioanelor.

Firma STOICA I. IONUT-CLAUDIU II, cu activitate în cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și oleaginoase, funcționează din 2023. Cea de-a doua firmă, ION ȘI CLAUDIU TRANS SRL, a fost înființată în 2009, dar nu mai înregistrează venituri încă din 2017.

Mai mult, potrivit documentelor publice, domnul Ion Stoica apare și pe listele Consiliului Local Dărmănești, însă nu pe vreun post-cheie, ci de șofer!

Pe rețelele de socializare, tatăl brunetei se mândrește cu fotografii cu familia, din vacanțe, dar își promovează și afacerea cu cereale, de unde aflăm că vinde porumb „recoltă 2025, vrac sau ambalat la sac” cu 1,4 lei kg, dar și că vinde un tractor.

Familia, totuși, are un stil de viață peste medie.

Chiar dacă actele nu indică o avere de ordinul milioanelor, familia Laviniei dă impresia unui trai „cu mari posibilități”.

Sora ei este stabilită în Belgia, iar fratele, implicat în afacerile tatălui, se afișează pe rețelele de socializare din locații de lux, vacanțe scumpe, bolizi, și cu un stil de viață extravagant.

