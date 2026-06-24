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Imagini îngrijorătoare cu Dana Roba pe patul de spital. Ce s-a întâmplat cu vedeta

De: Emanuela Cristescu 24/06/2026 | 14:47
Imagini îngrijorătoare cu Dana Roba pe patul de spital. Ce s-a întâmplat cu vedeta
Imagini îngrijorătoare cu Dana Roba pe patul de spital. Ce s-a întâmplat cu vedeta
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Dana Roba a ajuns din nou pe mâna medicilor și a suferit o operație de urgență! Femeia care l-a înnebunit pe Nicolae Guță în trecut, iar apoi a supraviețuit miraculos măcelului provocat de Daniel Balaciu, a fost filmată într-o stare critică. Fanii au înlemnit când au văzut-o plină de durere!

De data aceasta, Dana a vrut o transformare totală la nivelul corpului ei și a fugit direct la o clinică privată de estetică ca să își pună implanturi mamare de mari dimensiuni! Doar că socoteala de acasă nu s-a potrivit deloc cu cea din spital, iar chinul de după trezirea din operație a fost de-a dreptul devastator pentru vedetă.

Dana Roba și-a speriat urmăritorii

Fanii au observat imediat că make-up artista nu se simțea deloc bine în clipul video pe care chiar ea l-a publicat. Ea abia a putut să deschidă ochii din cauza anesteziei și a recunoscut că trece prin momente dificile.

„Mă doare, mă doare tare. Mă simt foarte rău. Vă pup!”, a spus fosta lui Nicolae Guță.

Make-up artista părea complet dărâmată pe patul de spital, strângând din dinți la fiecare mișcare. Chiar dacă este o femeie puternică, de data aceasta durerile post-operatorii au pus-o la pământ, iar clipul video a strâns mii de vizualizări și comentarii în doar câteva minute de la postare.

Imagini îngrijorătoare cu Dana Roba pe patul de spital. Ce s-a întâmplat cu vedeta
Imagini îngrijorătoare cu Dana Roba pe patul de spital. Ce s-a întâmplat cu vedeta

Înainte să intre sub bisturiu și să lase medicii să își facă treaba, Dana Roba a dat tot din casă și a oferit detalii intime. Ea a explicat de ce a vrut neapărat să își schimbe bustul și să își pună silicoane, deși apropiații au încercat să o oprească și i-au zis că nu are nevoie de o asemenea intervenție estetică.

Urmează să facă o nouă operație

Mai mult, vedeta plănuiește deja o altă intervenție chirurgicală extrem de grea, de data aceasta la nivelul capului, pentru a repara tot ce a fost distrus în trecut.

„Am vrut de mult timp să fac asta, pentru că am tot slăbit și m-am tot îngrășat. Deși n-am alăptat, diferite cunoștințe îmi spun că nu ar trebui să fac asta, dar eu am un complex de-al meu și vreau să fac treaba asta. La anul, când o să mă operez la cap, nu o să-i mai zic fetei mele, o să mă duc pur și simplu. Nu o să-i spun adevărul. Acum i-am zis că mă operez, a spus că e foarte bine, dar să nu vin cheală acasă”, a spus Dana Roba.

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