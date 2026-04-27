Adrian Minune, dezvăluiri despre intervenția care i-a schimbat viața: ”Mi s-a schimbat și vocea”

De: Simona Vlad 27/04/2026 | 22:52

Adrian Minune a făcut dezvăluiri șocante despre intervenția care i-a schimbat viața, dar i-a adus și momente greu de imaginat. Artistul a povestit cum a ajuns pe masa de operație, dar și prin ce a trecut ulterior. Totul s-a întâmplat într-o perioadă în care sănătatea lui era pusă serios la încercare, iar decizia nu a fost deloc una ușoară. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

În direct, manelistul ne-a spus că a ales operația de micșorare de stomac pentru a-și îmbunătăți viața, dar nimic nu l-a pregătit pentru ce a urmat. Vezi emisiune integrală aici!

„Am fost să mă operez pentru că eram foarte gras și mi-a zis domnul profesor, mi-a arătat pe spate, pe burtă, să vadă câtă grăsime este pe plămân și pe ficat. L-am întrebat dacă mi se modifică vocea după operație și mi-a spus că este posibil. Aveam peste 70 de kilograme și acum am ajuns la 57. În doi ani am slăbit enorm și mi s-a schimbat și vocea.”

Dacă operația în sine a fost un pas dificil, ceea ce a urmat a fost de-a dreptul șocant. Adrian Minune a povestit că a trecut printr-un episod extrem, în care medicii s-au luptat să îl readucă la viață. Se pare că în timpul unei proceduri medicale, lucrurile au scăpat de sub control, iar situația a devenit critică în doar câteva secunde. Artistul spune că își amintește fragmente din acel moment și că a auzit medicii strigând disperați în jurul lui.

„Mi-au făcut endoscopie și, la un moment dat, m-au dus la terapie. Eu auzeam doctorii cum strigau pe lângă mine: «Trezește-te, trezește-te!». Muream, efectiv muream. S-a oprit respirația și am auzit toți doctorii în jurul meu. Eram vreo 30 acolo și țipau la mine să mă trezesc. Doctorii mi-au spus clar: «Dacă pleci acasă așa, poți să mori subit». Nu m-am speriat atunci, dar când am realizat ce s-a întâmplat, mi-am dat seama cât de grav a fost. Mi s-a modificat vocea, dar în bine, pentru că nu mai sunt obosit. Mă mișc mai bine, joc fotbal și mă simt excelent. Capacitatea pulmonară s-a schimbat și pot să cânt altfel acum. A fost greu, dar a meritat tot ce am trăit.”

