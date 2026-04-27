Pentru cine a compus Adrian Minune prima piesă, de fapt: ”Nu știam ce înseamnă să te îndrăgostești”

Adrian Minune a dat tot din casă la Dan Capatos Show și a spus povestea începuturilor sale. Artistul a vorbit despre copilăria lui, despre primele momente pe scenă și despre cum, încă de mic, simțea muzica altfel. Practic, încă din copilărie, Minune nu doar cânta, ci crea, simțea și trăia fiecare vers pe care îl scotea. CANCAN.ro are toate detaliile.

Adi Minune a mărturisit că povestea lui de iubire a început incredibil de devreme. Practic, vorbim despre o conexiune care s-a format când era doar un copil. Artistul spune că simțea încă de atunci că soția sa, Cati, va face parte din viața lui, chiar dacă nu înțelegea exact ce înseamnă dragostea.

„Prima dată pe scenă am fost la 7 ani, la 6 ani am depistat că știu să cânt și am făcut melodii proprii. Eu mi-am făcut piese la 7 ani. Am compus o piesă pentru soția mea și mai am piese făcute la 7 ani. Eu sunt îndrăgostit de ea de când avea 4 ani și eu 5 ani și am știut că va fi a mea. Nu știam ce înseamnă să te îndrăgostești, dar simțeam ceva așa, da, presimțeam că va fi a mea. Foarte multe piese făcute de mine inspirate de ea.”

Artistul a mai spus că tot ceea ce creează vine din viața reală și din oamenii din jurul lui. Adrian Minune crede că tocmai această sinceritate îl ține relevant și conectat cu publicul său, chiar și după atâția ani de carieră.

„Fac piese din viața de zi cu zi și oamenii care nu sunt buni. Fac muzică inspirat din cum e viața în general.”

