Legătura neștiută dintre Mihai Morar și Ilie Bolojan. Vedeta Radio Zu a pus „țara la cale” cu premierul, la restaurant în Oradea

Văzută sau nu, legătura dintre Mihai Morar și Ilie Bolojan datează de mult timp. Realizatorul de televiziune și radio l-a avut pe actual premier invitat în numeroase rânduri în podcast-urile sale, însă legătura celor doi pare că merge mai departe, potrivit Gândul.ro. Vedeta Radio Zu a pus „țara la cale” cu premierul, la un restaurant din Oradea.

De-a lungul timpului, Mihai Morar l-a susținut pe Ilie Bolojan. De exemplu, într-un podcast din 2024, realizat înainte de alegerile parlamentare, vedeta Radio ZU spune ce înseamnă acesta pentru el și îl descria în termeni măgulitori.

„Pentru mine, Ilie Bolojan nu e politician. Și nu numai pentru mine. Nu e nici candidat. Nu are legătura cu politica. Dar acum trebuie să facă și politică. Pentru mine, Ilie Bolojan e un manager. De oraș. Apoi, de județ. Sper, în curând, și de țară. «Vreau o țară ca Oradea», cum spunea cineva. Cum simțim mulți dintre noi. Însă, deocamdată, țara arde. Mai putem face ceva înainte să fie fum și scrum?”, spunea Mihai Morar în timpul podcastului.

Legătura neștiută dintre Mihai Morar și Ilie Bolojan

Dar legătura dintre cei doi pare că merge dincolo de admirație. Încă din anul 2019, Mihai Morar este prezent la diferite evenimente din Oradea din postura de MC (Master of Ceremony), zona de influență a premierului Ilie Bolojan.

Legătura dintre cei doi pare una indestructibilă, iar recent – pe 25 ianuarie 2026 – aceștia au fost surprinși împreună la restaurantul „Corsarul” din Oradea. Alături de ei a fost și Florin Birta, actualul primar al municipiului.

De asemenea, tot duminică, 25 ianuarie, a avut loc și Gala Antreprenor pentru Bihor, un eveniment dedicat mediului de afaceri pe care Primăria Oradea şi Consiliul Judeţean Bihor îl premiază, într-un mod simbolic, pentru aportul la Bugetul Local, respectiv la dezvoltarea economică a județului. Mihai Morar a fost contractat în calitate de prezentator, iar de la eveniment nu a lipsit nici Ilie Bolojan.

Apariția lui Mihai Morar pe scenă nu este o surpriză, cu atât mai mult cu cât este legat de această zonă și financiar. De exemplu, acesta deține o cafenea chiar în incinta muzeului Ady Endre, care aparține de Muzeul Țării Crișurilor, aflat în subordinea Consiliului Județean Bihor.

Tot la nivelul Municipiului Oradea, autoritățile locale au cheltuit aproape 1 milion de euro pentru organizarea evenimentului „Orașul Faptelor Bune”, găzduit de Radio ZU. Vezi mai multe detalii despre legătura neștiută dintre Mihai Morar și Ilie Bolojan AICI.

