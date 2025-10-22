Alertă în sectorul 5! Supermarket evacuat din cauza mirosului puternic de gaze. Pompierii intervin la fața locului

Este, din nou, alertă în Sectorul 5 din București, în apropiere blocului unde a avut loc explozia vinerea trecută. Un supermarket a fost evacuat preventiv după ce în zonă s-a simțit un puternic miros de gaze. Un apel la 112 a anunțat o posibilă scurgere de gaz, iar acum se intervine în forță.

Miercuri seară, 22 octombrie, un apel la 112 a anunțat o posibilă scurgere de gaze într-un centru comercial din Sectorul 5 al Capitalei. Au fost evacuați 35 de oameni, iar la faţa locului au ajuns mai multe echipaje ale ISU Bucureşti – Ilfov, dar şi mai multe ambulanțe, alături de echipaje ale Poliţiei Locale.

Totul se întâmplă nu departe de blocul în care a avut loc explozia în care trei persoane au murit, vinerea trecută. Potrivit primelor informații, în centrul comercial care a fost evacuat nu se folosesc gaze, însă este posibil ca mirosul să vină de la clădirile învecinate

În aceste momente se fac măsurători la faţa locului, iar angajații Distrigaz şi ISU fac măsurători și la clădirile vecine.

„Colegii noștri au extins zona de căutare”

Este multă mobilizare la fața locului, iar măsurătorile s-au extins. Daniel Vasile, purtătorul de cuvânt al ISU București-Ilfov, a vorbit despre intervenția echipelor și a dat mai multe detalii despre cele întâmplate.

„În acest moment se fac verificări în acest complex comercial, mai exact la un corp de construcție, unde a fost sesizată prezența unui miros perceptibil într-o toaletă. Este vorba despre un fast food din această construcție. Colegii noștri au verificat spațiul din interior, se simțea un miros, dar aparatele de măsură nu au identificat valori peste pragurile de alarmare, adică nu sunt substanțe periculoase, ci mai degrabă un miros care nu e neapărat periculos pentru cei de la interior. Colegii noștri au extins zona de căutare și la magazinele care fac parte din același complex comercial, inclusiv pe terasa construcției, pe unde trece o conductă de gaze, unde există suspiciunea rezonabilă că ar putea să fie o pierdere de gaze din acea conductă, iar instalația de climatizare să tragă acel gaz la interior. Momentan nu se confirmă existența unor substanțe periculoase, gaz, peste pragurile de alarmare ale instrumentelor pe care le folosim noi. Acțiunile noastre continuă. Pe durata verificării în acest fast food a fost necesar să îndrumăm clienții și personalul administrativ spre zona exterioară ca să ne putem desfășura activitatea. Verificările sunt efectuate de către echipajul CBRN din cadrul ISU București-Ilfov. În momentul în care comandatul intervenției va stabili că nu e niciun pericol, oamenii trebuie să știe că sunt în deplină siguranță și nu se va întâmpla nimic. Echipajul va rămâne în locație atât timp cât este necesar, până când va ajunge la concluzia că nu există niciun pericol nici acum, nici mai târziu”, a declarat Daniel Vasile, purtătorul de cuvânt al ISU București-Ilfov, la Antena 3 CNN.

