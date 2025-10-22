Tragedie în Arad! Un bărbat de 38 de ani a murit într-un incendiu în propria casă

Un incendiu devastator a izbucnit miercuri dimineață într-o localitate, din județul Arad, când locuința sa a fost tranformată într-un morman de cenușă și curmând viața unui bărbat de doar 38 de ani. Din primele cercetări se crede că a avut loc un scurtcircuit.

O tragedie a avut loc miercuri dimineață în localitatea Cil, județul Arad, unde un bărbat de 38 de ani a fost găsit fără viață într-o locuință cuprinsă de flăcări. Potrivit autorităților, incendiul s-a extins rapid și a afectat o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați, fiind necesară intervenția de urgență a pompierilor pentru a limita propagarea focului.

La sosirea echipajelor de intervenție, casa ardea violent, existând riscul ca incendiul să se extindă către o anexă din gospodărie. După stingerea flăcărilor, pompierii au descoperit în interior trupul neînsuflețit al bărbatului. Din primele cercetări, cauza probabilă a izbucnirii incendiului este un scurtcircuit electric. Pagubele materiale sunt considerabile, însă incendiul a fost lichidat de înainte ca flăcările să se extindă către alte construcții din zonă.

Un alt incendiu a mistuit o casă în județul Bihor

Un incendiu puternic a izbucnit marți după-amiază la o locuință din satul Rontău, județul Bihor, distrugând complet casa unei familii formate din opt persoane, doi adulți și șase copii. Din fericire, toți membrii familiei au reușit să se salveze la timp, însă flăcările au mistuit întreaga construcție, care se întindea pe aproximativ 100 de metri pătrați. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Gărzii 1 Mai și ai Detașamentului 1 de Pompieri Oradea, care au acționat cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă. Eforturile acestora au împiedicat propagarea incendiului la alte două case din apropiere.

„În momentul sosirii forțelor de intervenție la adresa indicată de apelant, flăcările se manifestau violent la întreaga casă, incendiul fiind sesizat prin Sistemul Unic 112, după ce proprietarii și vecinii încercaseră, fără succes, să-l stingă”, se explică într-un comunicat transmis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana al județului Bihor.

