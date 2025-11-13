Acasă » Știri » Panică în București! Locatarii unui bloc au fost evacuați de urgență: o țeavă de gaze a fost avariată

De: Andreea Stăncescu 13/11/2025 | 17:58
Mai mulți locatari au fost evacuați / Sursa foto: Facebook - IGSU

Un incident periculos a avut loc marți, 13 noiembrie, în Sectorul 3 al Bucureștiului, unde mai mulți locatari au fost nevoiți să își părăsească locuințele din cauza unei avarii la o țeavă de gaze. În timpul unor lucrări efectuate în zonă, conducta a fost deteriorată, ceea ce a determinat intervenția rapidă a echipajelor de urgență pentru a preveni o posibilă tragedie.

Tragedia recentă din cartierul Rahova, unde o explozie produsă din cauza unei scurgeri de gaze a dus la moartea a trei persoane, i-a făcut pe mulți locatari din Capitală să fie mai atenți la orice miros suspect sau problemă legată de instalațiile de gaze. O simplă neatenție sau o lucrare efectuată fără măsurile de siguranță corespunzătoare se poate transforma, în doar câteva clipe, într-un dezastru cu urmări grave.

Un bloc din Sectorul 3 al Capitalei a fost evacuat de urgență după ce o conductă de gaze a fost deteriorată în timpul unor lucrări efectuate în zonă. Incidentul a avut loc pe strada Complexului, iar autoritățile au intervenit rapid pentru a preveni un posibil pericol.

FOTO: Pixabay

Potrivit informațiilor transmise de ISU București-Ilfov, 20 de persoane au fost nevoite să părăsească locuințele până la remedierea situației.  Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență au oferit primele detalii despre eveniment:

„Str. Complexului. Țeavă de gaze avariată ca urmare a unor lucrări. Au fost evacuați locatarii dintr-o scară de bloc aflată în apropiere (20 persoane). Alimentarea cu gaz a fost întreruptă. La caz acționează două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD”, anunță ISU București-Ilfov.

Echipele de intervenție au asigurat perimetrul și au întrerupt alimentarea cu gaze pentru a evita producerea unei explozii, urmând ca reparațiile să fie efectuate în cel mai scurt timp.

